Conversano in lutto. Vito Germano e Cosimo Lomele morti sul lavoro a Monopoli

“L’intera cittadinanza di Conversano è colpita e sconvolta davanti a questa tragedia”. Questo il commento a caldo di Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano (Bari) città di cui erano originari i due operai morti sul lavoro a Monopoli. Il sindaco ha raggiunto il luogo dell’incidente. “Siamo vicini alle famiglie e ho avuto modo già di incontrare qualche familiare. Quello che è accaduto è una fatalità che ci deve sempre far riflettere su quello che è è il tema della sicurezza sul lavoro”. Nel giorno dei funerali “sarà proclamato il lutto cittadino”.

L’infortunio mortale sul lavoro è avvenuto a Monopoli. Vito Germano, 64 anni, e Cosimo Lomele, 62 anni, residenti nel comune di Conversano, sono morti mentre erano impegnati in un cantiere edile. I due erano in uno degli scavi per le condutture dell’impianto fognario di un nuovo complesso edilizio, quando un costone roccioso si è staccato e li ha travolti. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, gli agenti della polizia e i vigili del fuoco.