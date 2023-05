Chieri. Rames: nuovo singolo “Un giorno come un altro”

Dal 23 maggio 2023 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Un giorno come un altro”, il nuovo singolo di RAMES. “Un giorno come un altro” è un brano che lancia un messaggio chiaro sull’importanza della sicurezza stradale, descrivendo i momenti tristi e reali degli incidenti che, purtroppo, accadono tutti i giorni sulle strade del nostro paese. Il progetto nasce grazie alla partecipazione del contest da parte dell’artista alla campagna sulla sicurezza stradale “Guida e basta” promosso da Anas (Gruppo FS Italiane) e Radio Italia. La produzione artistica è curata da Alessio Strada in arte “Rames” e Matteo d’Alessandro in arte “unclematt”.

Alessio, in arte Rames, nasce a Chieri (TO) nel 1986 e scopre fin da giovane la sua passione per la musica. Rames non è solo un semplice rapper, ma una webcam sulla realtà. Con la sua musica, cattura le condizioni più importanti del contesto in cui vive e le trasforma in parole e ritmi pulsanti. La sua musica è perfetta per chi cerca una scossa di energia, una miscela di ritmo coinvolgente e testi profondi. Rames ha uno stile unico che combina astrazione e melodia, ricerca metrica e interpretazione testuale. Ascoltando i suoi brani, ci si immerge in una realtà quotidiana, riconoscendo sé stessi nei suoi testi che mescolano la fredda realtà, la leggerezza della giovinezza, il pessimismo e allo stesso tempo l’entusiasmo per le proprie passioni, accompagnati da ritmi accattivanti. Dal 2002 ad oggi, ha prodotto diversi album e singoli ottenendo grandi successi. Attualmente sta lavorando a nuovi progetti che lo vedranno ritornare in scena con ancora maggiore forza e determinazione.