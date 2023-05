Come donare una nuova prospettiva ai propri ambienti? Con il grès porcellanato di Ceramiche Refin

La proposta di Ceramiche Refin, realtà italiana fondata nel 1962, è appositamente concepita per interpretare le esigenze progettuali di abitazioni private, negozi, uffici e spazi pubblici. Prendendo spunto da diversi materiali, come marmo, legno e pietra, realizza raffinate collezioni di grès porcellanato, che permettono di conferire un nuovo volto ad ogni ambiente.

Punti cardine della vision aziendale sono l’attenzione verso l’eco-sostenibilità e il Made in Italy. la filosofia green trova espressione nell’impegno per la salvaguardia delle risorse ambientali. Quanto al Made in Italy, invece, rappresenta un vero e proprio modello produttivo che combina tradizione manifatturiera, cultura ed etica del lavoro. Senza dimenticare, poi, che la capacità produttiva di Ceramiche Refin supera gli 8 milioni di mq l’anno.

Per ciò che riguarda le collezioni, molto apprezzata per via della sua eleganza e raffinatezza è Canal Grande. Vincitrice della settima edizione degli Archiproducts Design Awards (ADA) nella categoria “Finishes, è stata anche protagonista di Tales of Canal Grande, allestimento ideato appositamente per la Milano Design Week 2023 in collaborazione con Pieces of Venice, Benefit Company nata dall’amore per la città di Venezia.

Parliamo di un gres porcellanato effetto legno che ricrea la stessa profondità e il particolare effetto di tridimensionalità che caratterizza i rivestimenti in mogano delle imbarcazioni veneziane. È disponibile in due finiture. Lucido esalta i riflessi della superficie, riportando alla mente il legno delle imbarcazioni esclusive a cui la collezione è ispirata. Soft, invece, si distingue per un effetto opaco che attenua i contrasti, restituendo suggestioni visive più moderne.

Quanti prediligono soluzioni più particolari non potranno che apprezzare Sublime. Si tratta di un grès porcellanato effetto pietra che trae spunto dai paesaggi della Borgogna. Ripropone una rarissima tipologia di pietra locale di origine calcarea ad oggi introvabile, le cui cave di estrazione sono esaurite. La superficie è caratterizzata da alonature e piccoli particolari, ma si mantiene equilibrata. Il fondo, compatto e uniforme, è intervallato da venature delicatamente contrastate.

Disponibile anche Orobica, la linea che interpreta la celebre pietra estratta nella località di Gré, alle pendici del Monte Clemo, sulla sponda nord-occidentale del lago d’Iseo. Mantiene il tipico effetto mosso, enfatizzato attraverso una decisa alternanza di elementi, anche di dimensioni rilevanti, su un fondo ricco di inclusioni. Sono stati però aggiunti anche ciottoli di sfumature più calde, che conferiscono un aspetto dinamico e variegato.

Di recente, Ceramiche Refin ha partecipato ad autorevoli appuntamenti internazionali. Ad aprile, l’azienda è tornata sul palcoscenico di Coverings, il più importante appuntamento fieristico in Nord America per i professionisti del settore ceramico. Per l’occasione, oltre ad esporre Canal Grande, Feel e Sublime ha lanciato anche Primal, una linea di grès porcellanato effetto pietra.

Non solo. Durante l’ultima settimana di maggio, ha preso parte alla Clerkenwell Design Week di Londra, con uno stand situato nel Italy Pavilion, Marquee Opposite CWS, St John’s Square. Un’importante occasione che offre ai visitatori l’opportunità di scoprire le collezioni e di incontrare di persona veri e propri esperti del settore.