La guerra non è più difensiva. Le forze di Kiev sono penetrate in territorio della Federazione Russa nella regione di Belgorod e sono in corso scontri con le forze russe. Lo ha dichiarato il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, sul suo canale Telegram, citato dall’agenzia Ria Novosti. Su vari canali Telegram sia russi sia ucraini circolano video degli scontri, con l’impiego anche di elicotteri.