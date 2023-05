Aprire un’azienda in Svizzera: Vantaggi di una scelta strategica per l’imprenditoria

Il territorio Elvetico è da sempre considerato il contesto ed una delle giurisdizioni più attraenti per aprire un’azienda in Svizzera. Seppur non rientrante nella UE – ma godendo comunque di accordi bilaterali senza barriere ed ostacoli a livello commerciale – questo paese europeo offre una serie di vantaggi imprenditoriali che richiama sin dal dopoguerra molti imprenditori provenienti da tutto il mondo. Vediamo quali sono le ragioni che rendono questo stato una scelta strategica per coloro che desiderano avviare una nuova attività in Svizzera, in particolare per alcune tipologie d’attività nei paesi limitrofi come Germania, Francia ed Italia.

Uno dei principali vantaggi è la stabilità economica e politica della Svizzera. Il paese gode di una reputazione di lunga data per la sua solida economia e per un ambiente politico stabile. Questa stabilità offre un ambiente favorevole agli affari, garantendo agli imprenditori una base solida su cui costruire, sviluppare la propria attività aprendo una società in Svizzera. Il suo sistema legale è affidabile, protegge i diritti di proprietà e promuove la certezza del diritto, fornendo direttamente sicurezza agli imprenditori. Un altro vantaggio cruciale è il sistema fiscale svizzero. Tutti i Cantoni Elvetici offrono (in media) una tassazione molto competitiva rispetto la gran parte dei paesi europei ed un sistema fiscale totalmente trasparente. Le imposte sulle società sono basse e ci sono vantaggi specifici per le imprese straniere che decidono di aprire una filiale o una sede in Svizzera. Inoltre, il paese ha una vasta rete di trattati bilaterali fiscali internazionali, che consentono di ridurre al minimo la doppia imposizione e di favorire la pianificazione fiscale.

La Svizzera è anche famosa per il suo settore bancario solido ed affidabile. Le banche svizzere sono conosciute in tutto il mondo per il loro alto livello di professionalità, riservatezza e sicurezza. Questo rende la Svizzera un luogo ideale per gestire le operazioni finanziarie e le transazioni commerciali internazionali. Le imprese che operano in Svizzera beneficiano altresì dell’accesso a servizi finanziari di alta qualità e di una vasta gamma di strumenti per la gestione dei fondi. Se da una parte, tutti questi vantaggi sono evidenti ed assodati su carta, non è altrettanto semplice – per chi non vive direttamente in Svizzera – definire una valutazione, anche sommaria, di quanto converrebbe aprire una nuova società o di quanto sarebbe vantaggioso spostare un’attività già avviata in Svizzera. Per questo motivo, da ormai decenni sono presenti sia nei contesti nazionali limitrofi (come Germania, Francia ed Italia) sia in territorio Elvetico, professionisti di consulenza finanziaria e commerciale in grado di quantificare questa nuova sfida in modo ponderato e preciso. Una sfida del genere infatti, merita di essere esaminata sotto tutti i costi-benefici (economici, settoriali e sociali) e le relative opportunità. Una di queste realtà è SixteGroup, una società consolidata di consulenza multicanale che opera in questo settore strategico da oltre 20 anni e che spiega nel suo blog come e cosa considerare a priori nel valutare l’idea-progetto imprenditoriale di aprire una società in Svizzera.

Un ulteriore privilegio è la forza lavoro qualificata presente in Svizzera. Il paese ha un sistema educativo di alto livello, che produce professionisti altamente qualificati in diversi settori. Gli imprenditori che aprono un’azienda in Svizzera possono contare su un’ampia base di talenti e competenze, che possono contribuire allo sviluppo e al successo dell’attività. Inoltre, il paese Elvetico è conosciuto per la sua cultura del lavoro, caratterizzata da un forte senso di precisione, affidabilità e puntualità. Anche la posizione geografica fortunata, fa sì che la Svizzera rappresenti un supporto logistico-gestionale significativo. Il paese si trova infatti al centro dell’Europa, un punto di accesso strategico ai principali mercati europei. La sua eccellente infrastruttura di trasporto e le buone connessioni con i paesi confinanti facilitano altrettanto il commercio. Le due forme giuridiche più consolidate ed usate per partire col piede giusto investendo nel paese Elvetico, sono di solito la SAGL (equivalente della SRL italiana) e la Ditta Individuale (in pratica un ibrido tra la partita iva ordinaria e quella forfettaria italiana). Vediamole nel dettaglio:

SAGL: La SAGL è un tipo di società a responsabilità limitata in Svizzera. È comunemente utilizzata per le piccole e medie imprese. Il numero di SAGL registrate può variare nel tempo poiché vengono costituite nuove società ed altre possono essere sciolte o diventare a loro volta SA (equivalente delle Società SPA). Essendo società di capitale, il socio fondatore detiene un maggior controllo e non è esposto al rischio di perdere una quota importante del patrimonio sociale o di essere perseguito dalla legge per quanto riguarda il capitale privato.

DITTE INDIVIDUALI: Note anche come imprese individuali, sono aziende di proprietà e gestite da un singolo individuo. Sono la forma più semplice e comune di struttura aziendale in Svizzera e sono di solito la scelta prediletta di avvocati, medici, artigiani e professionisti di settore come i consulenti. Come per le SAGL, il numero di Ditte Individuali registrate può fluttuare poiché vengono costituite nuove attività e altre possono cessare l’attività. A differenza però della SAGL, la ditta individuale è soggetta a responsabilità personale illimitata del titolare ed anche le quote di proprietà sono più difficilmente trasferibili rispetto a quelle di una società di capitali.