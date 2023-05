Sarà la splendida Puglia d ospitare i Grandi del Mondo. Il premier Giorgia Meloni lo ha annunciato nel corso della conferenza stampa del G7 tenutosi a Hiroshima, sottolineando di avere ricevuto “grande disponibilità da Biden e dall’Ue. Non grazie a me ma al ruolo dell’Italia”. Il Presidente del Consiglio ha annunciato che il prossimo G7, in programma per metà giugno in Italia, si terrà in Puglia.