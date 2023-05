Allerta meteo a Torino: il punto della situazione di domenica mattina

Prosegue l’attività di vigilanza e di monitoraggio delle condizioni meteo, dei livelli dei fiumi e di aree specifiche della città, come i ponti e le zone più vicine ai corsi d’acqua. Confermate le previsioni di un incremento del livello dei fiumi, ingrossati dalle piogge la cui intensità è prevista in diminuzione già dal pomeriggio. Una attenzione particolare è riservata al fiume Po, la cui piena, seppur di una portata moderata, che dovrebbe attestarsi intorno ai mille metri cubi d’acqua al secondo, è attesa in serata.

Restano chiusi i Murazzi, mentre col crescere del livello dei fiumi sono stati interdetti al transito i passaggi ciclopedonali in prossimità delle sponde. Alle cittadine e ai cittadini è raccomandata prudenza, specie nelle zone più vicine ai corsi d’acqua, con l’invito a contattare il numero unico di emergenza 112 qualora dovessero ravvisare condizioni di pericolo.

Un nuovo aggiornamento del Centro operativo comunale (COC) per la gestione dell’emergenza è previsto in serata. Eventuali aggiornamenti che in base alle previsioni meteo potessero rendersi necessari saranno comunicati con tempestività alla cittadinanza e agli organi di informazione attraverso comunicati stampa, sulla home page del sito web della Città e sui suoi canali social (pagina Facebook e account Twitter).