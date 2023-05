Emergenza maltempo a Bologna: vietato sostare in prossimità dei corsi d’acqua

A causa del protrarsi del maltempo che ha determinato forti criticità idrauliche ed idrogeologiche sia per la collina che per la pianura, il Sindaco di Bologna ha firmato oggi un’ordinanza, valida fino a termine emergenza, che vieta alle persone non autorizzate lo stazionamento lungo le aree pubbliche che costeggiano tutti i corsi d’acqua cittadini (fiumi, torrenti, canali) e nei pressi dei ponti che li attraversano. L’ordinanza è stata emessa con l’obiettivo di tutelare l’incolumità pubblica e il normale svolgimento dei lavori di ripristino e di soccorso, tenuto conto della criticità idraulica segnalata dalle allerte meteo e dalle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni.