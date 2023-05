Tour dell’isola d’Elba: cosa vedere e dove alloggiare

A pochi km dal celebre porto di Piombino, l’isola d’Elba è considerata un paradiso terreste che ogni anno ospita turisti provenienti da ogni parte del mondo. Per godere a pieno delle sue caratteristiche è importante conoscere le località più belle, in cui potere soggiornare durante un tour dell’isola.

L’isola d’Elba è una delle isole più belle dell’Italia per via delle sue splendide spiagge, delle calette bagnate dalle acque cristalline, dei villaggi in montagna, dei suggestivi borghi e della natura selvatica in cui potere praticare sport come trekking oppure fare escursioni.

L’isola è meta ideale per tutti coloro che amano le passeggiate a piedi, a cavallo o in mountain bike. Il monte Capanne è il più alto dell’isola e consente di ammirare il bellissimo panorama al tramonto. Ottimo punto da cui intraprendere le visite delle altre isole vicine, l’isola d’Elba è un posto magico dove potere trascorrere una piacevole vacanza in famiglia o con gli amici. Scopriamo insieme i luoghi caratteristici e dove alloggiare.

Hotel e strutture ricettive sull’Isola d’Elba

L’isola presenta una grande quantità di strutture alberghiere in cui trascorrere un piacevole soggiorno. Se sei alla ricerca di soluzioni low cost, nei periodi in cui non c’è maggiore afflusso turistico, puoi scegliere una delle tante strutture presenti sull’isola.

Per un soggiorno indimenticabile, le guide consigliano di scegliere periodi di bassa stagione, evitando quelli in cui c’è maggiore concentrazione di turisti. Puoi scegliere tra vari appartamenti da affittare all’Elba nelle più belle zone come Capoliveri, Marciana Marina, Procchio, Cavo e Rio Marina.

Cosa vedere in giro per l’isola?

Per effettuare spostamenti sull’isola è possibile utilizzare i mezzi pubblici in una delle zone più economiche dell’isola, tra quelle che possono offrire maggiori servizi, specie se si viaggia in famiglia. Tra le più belle località, le guide suggeriscono di visitare: