Distribuzione alimentare all’ingrosso – hotel, ristoranti, bar

Molte persone si chiedono qual è il modo con il quale arrivano sulla loro tavola i prodotti alimentari migliori Nel momento in cui vanno a cena fuori oppure vanno in un albergo Ma dobbiamo dire che tutto dipende da un’ottima distribuzione alimentare all’ingrosso che viene utilizzata proprio da queste strutture ricettive.

Parliamo di attività che servono per fare l’anello di congiunzione tra locali, produttori delle materie prime nonché allevatori. soprattutto perché chi gestisce i locali ha lo scopo di trasformare e migliorare il servizio del cliente tenendo presente che uno degli elementi principali in questo caso è legato al trasporto dei prodotti non deve mai essere sottovalutato perché bisogna avere una certa conoscenza e competenze per farlo al meglio, in quanto ogni prodotto ha un suo modo di essere conservato che non può essere uguale rispetto agli altri.

Questa conservazione dovrà assolutamente interrompersi durante il trasporto Cioè non deve spezzare quello che si chiama tecnicamente la catena del freddo soprattutto per quanto riguarda i prodotti congelati e freschi.

questo ci fa capire come bisognerà certe conoscenze e formazione per lavorare in questo settore che data da alcune Skills specifiche. Alcune di queste ultime riguardanti la capacità di organizzare visto che bisogna accordarsi con molte realtà diverse diverse alcune delle quali sono veramente molto interessanti e particolari.

Chi non lavora in questo settore in maniera attiva ha difficoltà a immaginare la quantità di cibo per ogni giorno circola sulla strada ma anche sulla nave o sull’aereo e soprattutto quanto il trasporto deve essere rapido in modo che questi prodotti possono essere consumati.

Ci basti pensare coi prodotti che non sono coltivati nel nostro paese o che sono prodotti direttamente nelle nostre città perché parliamo di un fenomeno veramente molto complesso ma importante.

Prodotti principali interessati dalle distribuzioni alimentare

La distribuzione alimentare soprattutto quando parliamo di ristoranti si occupa per l’appunto di quei cibi da utilizzare all’interno dai vari cuochi che dovranno preparare i piatti del loro personale menù.

In questo caso quindi avremo i prodotti freschi cioè quegli elementi che devono essere tenuti a una temperatura refrigerata in modo da non deperire in maniera immediata.

Possiamo riferirci per esempio a prodotti legati alla colazione come succhi di frutta latticini o anche a quelle ancora più importanti dal punto di vista del nutrimento come pesce carne ma anche formaggio e uova.

Infatti più questi prodotti sono mantenuti in ottime condizioni climatiche e fresche più saranno buoni dal punto di vista del sapore ma soprattutto saranno anche più salutari quando finiscono nella tavola delle persone.

Inoltre ci sono i prodotti surgelati che devono essere tenuti a temperatura sempre diversa e parliamo sempre di elementi simili ma ci può essere anche altro come per esempio selvaggina, la carne oppure pareti più di verdure vegetali così come elementi da forno.

Ci basti pensare alle brioches che sono messe dentro i forni della cucina ma che la maggior parte delle volte sono prodotte partendo dall’impasto di un panificio professionale. gli esempi sono tanti però l’importante è tenere in considerazione il fatto che ogni cliente ha le sue esigenze e la ditta distribuzione alimentare deve assolutamente valutare.