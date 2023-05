Bellizzi. Luigi Picariello morto folgorato a Battipaglia

Tragedia in via Bosco I a Battipaglia. Luigi Picariello, 23 anni di Bellizzi, è morto folgorato. Il ventenne – secondo quanto riferisce la stampa campania – si trovava insieme ad uno dei cognati. I due sarebbero giunti alle porte della ex “Mgm”, vecchia fabbrica in precedenza addetta al recupero degli pneumatici fuori uso.

All’esterno della struttura si trova una cabina di “E-Distribuzione”. Luigi Picariello e il cognato l’hanno aperta ed hanno scassinato una centralina. Poi Luigi ha toccato i cavi ed il contatto è stato fatale. Il ventenne è morto folgorato. L’idea era un furto di rame, ma è finita in tragedia.