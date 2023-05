Auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Castellaneta Gianni Di Pippa da Area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani

Castellaneta. L’Area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani di Puglia porge i migliori auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Castellaneta Gianni Di Pippa.

Di Pippa, leader del centrosinistra cittadino, ha battuto il candidato di centrodestra e moderati Francesca Arrè ed è pronto ad amministrare Castellaneta per i prossimi cinque anni.

«Castellaneta aveva bisogno di una nuova guida politico-amministrativa dopo il periodo di commissariamento», ha commentato il direttore dell’Area Due Mari Taranto-Brindisi Vito Rubino.

«In particolare – ha chiarito Rubino – il comparto agricolo necessita di risposte sui temi che solo poche settimane fa abbiamo affrontato con i due candidati nel corso del confronto pubblico da noi organizzato».

Si tratta, in sintesi, di argomenti di strettissima attualità che attanagliano il mondo agricolo e che entrambi i candidati, nel corso del dibattito dello scorso 5 maggio, si erano impegnati pubblicamente ad affrontare qualora fossero stati eletti.

«Castellaneta – ha spiegato il direttore dell’area Due Mari – rientra fra i primi 100 comuni d’Italia per estensione di superficie: 24.000 ettari in cui sono coltivate produzioni di eccellenza come uva da tavola, vino, olio, ortaggi, agrumi, mandorle e sono presenti allevamenti zootecnici e prodotti caseari; servirà potenziare l’ufficio agricolo comunale per attingere risorse da tutti i bandi regionali e comunitari, per istruire e liquidare le pratiche di calamità in tempi rapidi e soprattutto nominare un assessore comunale all’agricoltura.

«L’agricoltura negli ultimi anni è stata investita da profonde trasformazioni – ha aggiunto il direttore – per questo chiediamo di prestare attenzione a quanto emerso nel corso del confronto: sostenere le imprese agricole e agevolarle nella partecipazione a bandi per lavori di pulizia e manutenzione di aree comunali».

Inoltre, bisognerà mettere in campo interventi migliorativi e risolutivi per ciò che riguarda la viabilità rurale, l’illuminazione nei borghi dove sono presenti comunità di agricoltori residenti, la raccolta dei rifiuti (compresa quella dei teloni e della plastica), la sicurezza nelle campagne e la questione Imu per le aree rurali individuate come aree fabbricabili.

«Cia Due Mari e Cia di Castellaneta – ha concluso Rubino – formula nuovamente i migliori auguri al nuovo sindaco di Castellaneta, sottolineando lo spirito di collaborazione a tutela dell’intero comparto e di ogni singolo agricoltore ed imprenditore agricolo».