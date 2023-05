Blocco della serratura – intervento e manutenzione

Chiamare il fabbro per il blocco della serratura purtroppo è una cosa che può avvenire e che bisogna accettare. Infatti sono tante le persone che raccontano di essere rimaste fuori casa proprio per questo motivo o magari perché hanno dimenticato le chiavi.

Però al di là della motivazione si tratta di una situazione molto antipatica per la quale però abbiamo la possibilità di chiamare un servizio pronto intervento.

Un’altra alternativa teoricamente che avremmo in questi casi è quella di chiamare vigili del fuoco i quali dovrebbero forzare la finestra e farci rientrare in casa dal balcone. Ma la conseguenza sarebbe doversi accollare le spese per il fatto che comunque inevitabilmente si danneggerebbero gli infissi e i serramenti.

Oppure possiamo riferirci a un fabbro che risolve diversi problemi come per esempio l’apertura di porte senza scasso perché in questo caso avremmo a che fare con un’opzione molto più economica e molto meno tecnologica, soprattutto nel momento in cui abbiamo a che fare con una porta blindata che si è chiusa in maniera inavvertita oppure con una serratura appunto che si è bloccata.

Per quanto riguarda il costo e servizi in questo caso dipenderà soprattutto da quanto durerà la riparazione degli interventi del Fabbro ma anche dal livello di complessità nonché dal giorno e dall ora nella quale chiederemo questo servizio di pronto intervento oltre che dalla distanza che il fabbro deve percorrere per giungere, dove noi ci troviamo e dove abbiamo avuto quel determinato problema.

In ogni caso il costo della chiamata in genere può essere molto diverso in base alla città specialmente quando parliamo di interventi che hanno la valenza di un’emergenza. Per fortuna però ci sono diverse possibilità come servizio di SOS fabbro e cioè quelle linee di emergenza che sono disponibili sette giorni su 7 e 24 ore su 24.

I vantaggi di questo tipo di servizio

I vantaggi del servizio di Pronto Intervento Fabbro per quanto riguarda il blocco delle serrature non solo sono relativi alla velocità nonché ai prezzi che sono abbastanza accessibili a tutti.

Ma ovviamente dobbiamo trovare un servizio che sia veramente di alto livello: per questo motivo potrebbe essere una buona idea farci considerare dai miei amici o parenti e al contempo dobbiamo diffidare da pseudo professionisti che offrono promozioni o sconti esagerati, che però in realtà non sono veramente Fabbri di un certo livello.

Nella migliore delle ipotesi si tratta di persone che si stanno improvvisando in un lavoro nel quale non sono veramente esperti.

Gli interventi che può fare un fabbro sono tanti partendo per esempio dallo sblocco della serratura o della porta perché sono dei lavori che a volte sono collegati a situazioni molto delicate come per esempio lo sfratto di un inquilino moroso che avviene sotto la supervisione di un ufficiale giudiziario oppure l’apertura della cassaforte nel caso in cui una persona smarrito la combinazione.

in questi casi chiaramente parliamo di interventi particolari che hanno dei costi molto elevati rispetto ai servizi standard. Ma in ogni caso prima di arrivare a conclusioni affrettate da questo punto di vista è meglio parlare direttamente con l’azienda.