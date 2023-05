Controllo sifoni – verifica dello scarico

Oggi vogliamo occuparci del controllo sifoni focalizzandomi su quelli a pavimento otturato che sono molto comuni e che a volte possono creare problemi dei quali già si hanno dei segnali, da non sottovalutare come per esempio un cattivo odore nel bagno.

Gli esperti infatti suggeriscono che se ci accorgiamo che c’è un odore fastidioso relativo appunto al bagno molto probabilmente si tratta di un sifone ostruito.

In alcuni casi si potrebbe pensare di provare a pulirlo però potrebbe non essere sufficiente: in questo caso c’è bisogno di chiamare un servizio di pronto intervento idraulico.

Tornando al pozzetto sifonato possiamo dire che si chiama appunto anche sifone a pavimento nonché Pozzetto di ispezione. Si tratta di un elemento idraulico al quale sono collegati molti elementi importanti del bagno come per esempio bidet, vasca oppure doccia, o lavandino.

Esso serve nello specifico a evitare l’eventuale fuoriuscita di odori sgradevoli da questi elementi o proprio dalla colonna principale.

In genere sarà posizionato sotto il pavimento, ricoperto da un tappo e sopra vedremo un piattello di metallo che viene fissato dall’esperto su una vite.Può otturarsi di solito nel momento in cui si riempie di residui che provengono dai sanitari come per esempio calcare, sapone o capelli.

Nel momento in cui questi depositi non ostruiscono il sifone di un singolo sanitario andranno a finire proprio nel pozzetto: ed ecco perché se ci accorgiamo che in bagno ci sono cattivo odori il motivo potrebbe essere legato proprio al fatto che uno dei sifoni è tappato.

In questo caso in teoria basterebbe smontare e poi ripulirlo dall’ingorgo: però se la puzza non sparisce, oppure se notiamo acqua intorno al piattello quasi sicuramente il pozzetto si sarà ostruito.

Infatti chi ha già vissuto questa esperienza negativa sa che nel momento in cui il pozzetto si ostruisce in maniera globale sia l’acqua che i residui tenderanno a fuoriuscire dal bagno provocando danni purtroppo a eventuali vicini di casa che stanno al piano di sotto.

Il pozzetto lo troviamo vicino al lavandino e lo possiamo facilmente riconoscere visto che è coperto come dicevamo prima da un Piattello di metallo.

Cosa fare in questi casi

In questi casi abbiamo due possibilità e cioè o provare a pulirlo in autonomia leggendo qualche articolo su internet e facendoci consigliare oppure chiamare l’idraulico. Nel primo caso di sicuro risparmieremo soldi ma rischieremmo di fare dei danni ,questo è giusto saperlo.

Mentre se chiamiamo un servizio di pronto intervento idraulico dobbiamo sostenere una spesa ma in compenso avremo un professionista di livello che sarà a disposizione in ogni momento per venire ad aiutarci.

La caratteristica principale di questo tipo di servizio è legata alla velocità all’efficienza nonché alla professionalità dell’idraulico in questione il quale nel momento in cui arriverà farà un’analisi per poi farci un preventivo che dipenderà da tante variabili quali il luogo dove ci troviamo dal punto di vista geografico o comunque il tipo di riparazione specifica che bisogna fare perché noi in questo articolo siamo stati generici ma in realtà ci possono essere tante sfaccettature quando si parla del sifone e in generale dell’impianto idraulico.