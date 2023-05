David di Donatello per Alessandro Palmerini, figlio del giornalista e scrittore aquilano Goffredo

Un successo per L’Aquila che premia il talento di Alessandro Palmerini, figlio del giornalista e scrittore aquilano Goffredo. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento per Alessandro Palmerini, la cui carriera è gloriosa. Sono ora due i David di Donatello assegnati al tecnico del suono aquilano. Infatti Alessandro Palmerini aveva già vinto nel 2013, in coppia con Remo Ugolinelli, il “Miglior Suono in presa diretta” del film Diaz di Daniele Vicari.

In questa edizione Le Otto Montagne, produzione internazionale tratta dal romanzo Premio Strega di Paolo Cognetti, ha fatto vinto di tutto: 14 nomination, 4 riconoscimenti (per film, fotografia, sceneggiatura e suono – ad Alessandro Palmerini).

Dalla redazione i complimenti di tutti i collaboratori e dell’Editore ad Alessandro. E a Goffredo le congratulazioni per l’ennesimo successo portato a casa Palmerini da Alessandro.