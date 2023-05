“Ci sto? Affare fatica!”: il progetto cerca volontari per l’estate

Ancora dieci giorni di tempo per iscriversi come volontari al progetto “Ci sto? Affare fatica!”. Possono candidarsi entro le ore 12 di lunedì 22 maggio giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che desiderano vivere un’esperienza formativa come tutor, mettendo alla prova la propria capacità di leadership e arricchendo il bagaglio di conoscenze nell’ambito educativo e relazionale. Sei le figure cercate, che guideranno i giovani partecipanti durante tutto il percorso e avranno a disposizione due o tre incontri di formazione nel periodo che va tra il 25 maggio e il 18 giugno.

“Ci sto? Affare fatica!” è un’iniziativa rivolta ai ragazzi dai 14 ai 19 anni residenti nel comune di Trento e pronti a mettersi in gioco con attività concrete di cittadinanza attiva e cura dei beni comuni. Tutor e ragazzi, suddivisi in squadre miste di 10 componenti ciascuna, saranno coinvolti in diverse attività da fare all’aperto, dalla pulizia dei quartieri alla manutenzione di parchi giochi, staccionate e cortili scolastici. Comune denominatore: rendere la propria città un posto migliore in cui vivere. Al loro fianco, sarà presente la figura dell’handymen, un adulto esperto volontario che li supporterà nello svolgimento delle attività mettendo a loro disposizione esperienza e conoscenze.

Tre i periodi previsti: dal 19 al 23 giugno, dal 3 al 7 luglio e dal 10 al 14 luglio, con un impegno mattutino che va dal lunedì al venerdì. Sono previsti dei “buoni fatica” sia per i tutor che per i ragazzi partecipanti, rispettivamente del valore di 100 e 50 euro, da spendere nelle attività commerciali del territorio che aderiscono al progetto. Si tratta di una proposta molto significativa, che mette in relazione i ragazzi con il mondo del volontariato e con le realtà del territorio, offrendo loro l’opportunità di cimentarsi in attività pratiche e stimolare il senso di appartenenza alla comunità.

Al progetto, collaborano la Cooperativa Progetto 92 e alcuni servizi del Comune, che lavorano in sinergia per permettere la realizzazione delle differenti attività: il servizio Welfare e coesione sociale, il servizio Gestione strade e parchi, il servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio e l’ufficio Politiche giovanili. Per restare aggiornati su tutte le novità e le scadenze, consultare il sito www.trentogiovani.it. Per informazioni, è possibile contattare Matteo Calliari: 3296532732 – [email protected]