La Tonno Callipo sbanca Bergamo e vede più vicina la Superlega

Bergamo 0 – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3

Progressione set: 19/25 -18/25 – 14/25

Bergamo: Jovanovic, Padura Diaz 8, Cargioli 4, Copelli 4, Cominetti 9, Held 8, Toscani ( L1 ),

Catone 1, Baldi 1, Mazzon 1, Pahor, Lavorato, Cioffi, De Luca ( L2 )

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mijailovic 7, Candellaro 6, Cavaccini ( L1 ), Orduna 1, Carta ( L2 ), Tondo 13, Piazza, Balestra , Tallone, Terpin 8, Fedrizzi, Buchegger 15, Lucconi, Belluomo.

Arbitri: Cesare Armandola di Voghera e Giuliano Venturi di Torino

Bergamo

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, sbanca il palazzetto dello sport di Bergamo, grazie ad un’altra prestazione super e si avvicina sempre di più a tagliare il terzo traguardo della stagione, sicuramente quello più importante, in primissima posizione.

La squadra del Presidente Pippo Callipo, ha giocato una grandissima seconda gara di finale dei play off, per la promozione in Superlega, contro una buonissima avversaria che però nulla ha potuto di fronte ad una squadra più forte.

Ora domenica a Vibo Valentia si giocherà gara tre, quella che potrebbe regalare ai giallorossi vibonesi il sogno inseguito per un anno intero, e che permetterebbe di mettere a segno uno storici tris.

Primo set. Dopo un periodo di studio, il parziale prende subito una direzione ben definita. Infatti la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, cerca di dare un’accelerata importante e lo fa. Bergamo da prima sembra accusare il colpo, ma poi reagisce e riesce a pareggiare i conti. Ma i vibonesi di nuovo, danno lo strappo giocando la loro solita pallavolo aggressiva e tambureggiante. Per i padroni nulla da fare e si va sullo zero a uno grazie al diciannove a venticinque.

Secondo set. Bergamo vuole riaprire i giochi e alla ripresa sembra essere diverso da quello osservato prima. Infatti i padroni di casa lottano almeno sino ad un certo punto del set. Si è proprio così, poiché non appena la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, riprende in mano le redini del gioco, per i lombardi sembra essere notte fonda. Orduna inventa e le sue bocche di fuoco sbagliano poco o nulla. Questo la nettamente la differenza ed i calabrese dilagano come nel set precedente. Vanno in vantaggio di un bel po’ di punti e vanno in maniera facile facile sullo zero a due grazie al diciotto a venticinque

Terzo set.

IN questo parziale non c’è stata mai storia. Infatti Bergamo dopo essere andato sotto per zero a due, si piega sulle gambe e non riesce più ad esprimersi al meglio. Vibo vola e chiude sullo zero a tre, ed ora vede il sogno ad un passo.