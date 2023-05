In Sardegna prosegue Monumenti Aperti: un fine settimana da pratiche di meraviglia

Sardegna da scoprire non solo per il mare ma anche per la cultura. Alghero, Arbus, Carbonia, Chiaramonti sono alla sua prima edizione, Guspini, Lunamatrona, Monastir, Monserrato, Ossi, Ploaghe, Serramanna, Sestu, Tissi, Villanovafranca e Villaputzu: sono ben 15 i Comuni che sabato 13 e domenica 14 maggio prendono parte al secondo weekend della ventisettesima edizione di Monumenti Aperti. Un viaggio nelle coste e nell’entroterra per svelare storia, archeologia anche mineraria e tradizioni dell’isola raccontate come sempre dagli studenti delle scuole e dai volontari. Non solo monumenti ma anche tante iniziative locali che arricchiranno i percorsi di visita ai paesi. L’elenco completo dei monumenti e degli eventi potrà essere consultato nelle pagine del sito web dedicate a ogni comune.

Monumenti Aperti ha ricevuto: 2018 – Premio dell’Unione europea per il Patrimonio Culturale/Europa Nostra Awards, il massimo riconoscimento europeo nel settore, per la sezione Istruzione, Formazione e Sensibilizzazione consegnato in occasione del primo vertice europeo del patrimonio culturale 2017. Imago Mundi OdV è entrata a far parte della rete pan-europea per il patrimonio culturale Europa Nostra nel 2017.

I contenuti della manifestazione, corredati da informazioni sempre aggiornate, foto, comunicati stampa e materiali video, sono ospitati nel sito ufficiale www.monumentiaperti.com. Il racconto in diretta della XXVII edizione di Monumenti Aperti si svolgerà anche su Facebook (@monumentiapertiofficial), Instagram (@monumentiaperti) e Twitter (@monumentiaperti), canali social nazionali della manifestazione. Il tag ufficiale è: #MonumentiAperti2023.

Heart of Sardinia è un’app gratuita per iOS e Android, che da cinque anni promuove il patrimonio turistico dell’isola. Sarà l’app ufficiale dell’edizione 2023 di Monumenti Aperti e una guida digitale per tutti i visitatori: al suo interno sarà possibile consultare la mappa dei monumenti visitabili e salvare gli itinerari in anticipo. Heart of Sardinia si occuperà anche di raccogliere dati anonimizzati e aggregati sulle abitudini dei visitatori per misurare i risultati della manifestazione.