Jaworze. Il sindaco Radoslaw Grzegorz morto in un incidente a Cagliari

Tragedia nella notte a Cagliari. Radoslaw Grzegorz è morto dopo essere precipitato dalla finestra di un albergo. Radoslaw Grzegorz, 44 anni, sindaco della città polacca di Jaworze, si trovava nel capoluogo sardo con altri connazionali per alcune visite istituzionali. Il sindaco polacco alloggiava all’hotel Due Colonne, nel centro storico della città.

In base a quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, Radoslaw Grzegorz si trovava nella sua camera al quarto piano, insieme a un collega, sembra fosse seduto sul davanzale della finestra quando ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. L’allarme è stato dato un passante e sono subito arrivati gli agenti della Volante, la Squadra Mobile e l’ambulanza del 118, ma per il politico polacco non c’è stato nulla da fare. Esclusa l’ipotesi di un’aggressione. La morte sarebbe riconducibile a un incidente.

La delegazione di sindaci polacchi è composta da una ventina di persone. Erano tutte nello stesso albergo insieme ad alcuni imprenditori. Sul corpo è stata disposta l’autopsia.