Super Tonno Callipo. Battuta Bergamo in gara uno di finale play off

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3 – Bergamo 0

Progressione set: 25/14 – 32/30 – 25/16

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mijailovic 12, Candellaro 10, Cavaccini ( L1 ), Orduna, Carta ( L2 ), Tondo 8, Piazza, Balestra , Tallone, Terpin 12, Fedrizzi, Buchegger 15, Lucconi, Belluomo.

Bergamo: Jovanovic 3, Padura Diaz 16, Cargioli 3, Copelli 5, Cominetti 15, Held 3, Toscani ( L1 ), Catone, Baldi, Mazzon 1, Pahor, Lavorato, Cioffi, De Luca ( L2 )

Arbitri: Serena Salvati di Palestrina e Giorgia Spinnicchia di Catania.

Vibo Valentia.

Un uragano giallorosso si è abbattuto in gara uno di finale, per la promozione in Superlega, su Bergamo, venuta a Vibo Valentia per rendere la vita difficile ai padroni di casa e che invece, deve pensare a gara due. I lombardi perdono nettamente di fronte ad una Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, super determinata, che voleva cominciare con il piede giusto questa ultima serie per fare capire, ove ve ne fosse ancora bisogno che lei è la più forte, la squadra meglio assemblata e che non molla di un centimetro. Poi in queste gare molto attese ed accese Orduna e compagni mettono in campo una componente segreta che li rende ancora più forti, vale a dire il coraggio, il coraggio di osare contro tutti. La squadra del Presidente Pippo Callipo, ha giocato una pallavolo perfetta, e solo nel secondo set ha subito il ritorno degli avversari, che hanno messo in campo grinta ed orgoglio, per cercare di tenere viva la gara. Ma alla fine il risultato è rotondo e non lascia spazio a recriminazioni di sorta.

Primo set. Le due squadre partono con una fase di studio, che tiene in equilibrio il parziale. Un punto a punto lento, ma quando i padroni di casa decidono che devono dare la sterzata lo fanno in maniera netta, costringendo gli avversari a fare davvero poco. Si chiude sul venticinque a quattordici.

Secondo set. Forse la Callipo entra in campo un po’ rilassata e si trova davanti una Bergamo completamente diversa. Infatti gli ospiti giocano meglio e mettono in difficoltà i padroni di casa. Il set è lungo ed emozionante e tiene con il fiato sospeso tutti. Ma ai vantaggi hanno la meglio Orduna e compagni che chiudono sul trentadue a trenta.

Terzo set. Il parziale precedente con ogni probabilità tarpa le ali e l’entusiasmo a Bergamo, che entra in campo quasi sfiduciato. La Tonno Callipo ne approfitta e dopo aver preso un largo vantaggio chiude l’incontro grazie al parziale di venticinque a sedici, e la gara sul tre a zero.