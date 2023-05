Orologi secondo polso – Vintage di lusso

Quando si parla degli orologi secondo polso come facciamo noi in questo articolo si parla di orologi di cui già si è sentito menzionare, però è vero che ci sono molte persone che ancora li confondono o meglio li utilizzano come sinonimi con gli orologi vintage in realtà ci sono delle differenze non da poco che sarebbe bene apprendere se ci interessa realmente se magari vogliamo comprare un orologio di uno di questi due mondi che sono due mondi diversi.

In realtà quando si parla degli orologi vintage si parla di orologi d’epoca che possono essere usati o intatti ma che sono stati prodotti prima della cosiddetta crisi del quarzo che ha colpito il settore dell’orologeria Svizzera tra gli anni 70 e gli anni Ottanta.

Mentre quando parliamo degli orologi di secondo polso parliamo di quegli orologi che sono stati prodotti a partire dagli ultimi anni Ottanta e che sempre di più sono considerati un investimento interessante anche se non parliamo appunto di un pezzo vintage.

Infatti questi orologi dopo qualche anno che si è conclusa la cosiddetta crisi del quarzo hanno iniziato a produrli e tra questi ci sono quelli cosiddetti Instant Classic, e cioè i modelli che i collezionisti iniziano a cercare prima che vengono immessi sul mercato e sono degli orologi che immediatamente diventano d’epoca, perché sono dei prodotti a edizione limitata da una parte, e anche perché hanno delle caratteristiche straordinarie magari dal punto di vista tecnico.

Per quanto riguarda i motivi che spingono una persona a prendere in considerazione questi orologi possono essere vari e molto diversi tra loro, e uno tra questi che questi modelli più vecchi costano meno rispetto alle collezioni più recenti e allo stesso tempo parliamo di orologi che non sono più in produzione, ma sono disponibili solo di seconda mano.

E da questo punto di vista potremmo parlare di varie aziende come per esempio la Rolex che è quella più famosa tra gli orologi di lusso se parlassimo di quella categoria.

Sempre più persone si interessano al mondo degli orologi di secondo polso.

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque sempre più persone si interessano a questo mondo degli orologi di secondo polso e anzi poi si ritrovano che se e vivono in una grande città avranno tante possibilità di scelta, e dipenderà se sono dei collezionisti o sono dei semplici appassionati che magari però hanno una buona capacità di spesa, e vogliono comprare un orologio di lusso ma di secondo polso.

Infatti nel caso dei collezionisti parliamo di persone che hanno sempre idee chiare sia sul fatto che sono disposti a spendere tanto per un orologio che stanno cercando, e sia perché hanno le idee chiare su quale tipo di orologio vogliono cercare.

Mentre ci può essere un appassionato che semplicemente ha la possibilità e vuole togliersi uno sfizio e vuole comprare un orologio secondo polso, e a quel punto dovrà mettersi a fare un giro tra i vari negozi, e scegliere quello che più lo convince.