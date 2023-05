Perugia. Ricerca su leucemie mieloidi acute: congratulazioni alla Prof.ssa Maria Paola Martelli per importante riconoscimento

La Presidente della Regione Umbria si congratula con la Prof.ssa Maria Paola Martelli, vincitrice del prestigioso grant Proof of Concept 2023 dello European Research Council (ERC) grazie alla sua ricerca nel campo delle leucemie mieloidi acute. La Presidente ha sottolineato come il riconoscimento premia la grande professionalità e qualità della Professoressa Martelli e al tempo stesso rispecchia l’alto livello del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Ateneo e dell’oncoematologia dell’Azienda ospedaliera di Perugia. Quello della Professoressa è un lavoro di ricerca a servizio della collettività che con i risultati conseguiti, contribuisce al miglioramento della qualità della vita. Anche per questo a lei va la gratitudine di tutta la comunità regionale.