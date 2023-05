Cuneo. La Casa del Fiume ospita il 56° Congresso dell’Unione Astrofili Italiani

Dal 5 al 7 maggio si svolgerà il 56° Congresso dell’Unione Astrofili Italiani realizzato in collaborazione con l’Associazione locale Astrofili Bisalta e ospitato dal Parco fluviale Gesso e Stura alla Casa del Fiume con il patrocinio del Comune di Cuneo. I lavori si apriranno venerdì 5 maggio con un primo importante appuntamento: alle ore 17 i ragazzi delle classi V dell’Istituto Comprensivo di Cervasca consegneranno il loro Sistema solare interattivo per la divulgazione inclusiva all’ Associazione Astrofili Bisalta che porta avanti, dal 2009, il progetto Le Stelle per tutti organizzando corsi di astronomia dedicati ai non vedenti.

Sabato 6 maggio il fitto programma prevede tre sessioni assembleari tematiche. La prima alle ore 11,15 sarà dedicata alla Commissione Outreach dell’UAI che si occupa di costituire un centro di eccellenza e di elaborare, promuovere e coordinare attività di didattica e divulgazione a livello nazionale. Seguiranno alle ore 14.30 la sessione dedicata alla Tecnica e alle 16,30 quella dedicata al rapporto tra Astrofilia e territorio. Alle ore 18.00, si svolgerà l’annuale conferimento dei premi dell’Unione Astrofili Italiani in cui verranno assegnati il Premio Ruggeri, la Stella al merito, verrà presentata la relazione Bando Astroiniziative 2022 e saranno fatte le assegnazioni Astriniziative 2023. Infine il premio Lacchini 2023, verrà assegnato a Silvia Rosa Brusin. La giornalista torinese è conosciuta e amata dal grande pubblico per aver seguito fin dai suoi primi passi Tg Leonardo, il primo programma in Europa di informazione quotidiana interamente dedicato alla scienza, diventando un punto di riferimento per i numerosi appassionati e per i colleghi. Non meno apprezzamenti ha riscosso dalla comunità scientifica che ha trovato in lei un valido collaboratore a cui affidare il compito di divulgazione. A riconoscimento della sua attività di diffusione della scienza, e in particolare dell’astronomia e dell’astronautica, l’Unione Astronomica Internazionale ha battezzato con il suo nome l’asteroide numero 7396, scoperto nel 1986 che ha preso il nome 7396 Brusin.

Alle ore 18.45 Silvia Rosa Brusin terrà la lectio magistralis: IL CIELO DI TUTTI. Trent’anni di astronomia in tv. I personaggi che mi hanno aiutato a raccontarla. L’esperienza del tg scientifico “Leonardo”.

L’evento gratuito è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti. Domenica i lavori si concluderanno con una giornata dedicata ai soci dell’UAI. Per il Parco fluviale Gesso e Stura si tratta di un’occasione importante per promuovere la visibilità del territorio e per ampliare l’offerta scientifica e divulgativa del Parco a favore della cittadinanza e della propria utenza.