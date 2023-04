Il bergamotto di Reggio Calabria al MACFRUT Rimini e TUTTOFOOD Milano

Il mese di maggio si rivela importante per la promozione del Bergamotto di Reggio Calabria. Le imprese più attive del comparto non rinunciano a partecipare al MacFrut di Rimini dal 3 al 5 maggio e al Tuttofood di Milano dall’8 all’11 maggio, in collaborazione con la Regione Calabria. Tradizione e innovazione si sposano opportunamente, esaltando la sostenibilità delle coltivazioni, anche grazie ai prodotti a base di Bergamotto di Reggio Calabria: dai succhi nutraceutici, alle marmellate, ai prodotti di pasticceria e al food in genere, agli amari e a numerosi altri derivati. E’ il caso del Baulotto e del Quadrotto al Bergamotto di Reggio Calabria che verranno presentati in anteprima presso le fiere dall’azienda agricola Patea.

“E’ importante offrire ai consumatori e al mercato prodotti sempre nuovi che possano promuovere il nostro Bergamotto di Reggio Calabria, sempre più apprezzato” sostiene Fabio Trunfio direttore commerciale dell’azienda sita a Brancaleone: ”Dopo le recenti visite in azienda dei tour operator nazionali e dell’Est Europa, è stata la volta della delegazione di produttori della Corsica tramite la Camera di commercio francese e il consorzio dell’IGP Arancia Rossa di Sicilia, con il quale stiamo progettando l’aranciata al bergamotto, visto che è ormai in dirittura di arrivo anche il percorso di riconoscimento dell’IGP “Bergamotto di Reggio Calabria”, per il quale abbiamo aderito con entusiasmo insieme ad altre 200 aziende. E’ importante esaltare e far crescere il sistema prodotto-territorio, esaltando le peculiarità nutraceutiche e salutistiche del principe degli agrumi”. E infatti al MACFRUT di Rimini la mattina di giovedì 4 maggio presso lo stand collettivo regionale, verrà presentata e offerta a cura dall’Azienda agricola Patea e dalla coop Bergamia “La colazione del benessere con il bergamotto di Reggio Calabria”. Dalle 9,30 alle 10,30 oltre a poter degustare si potrà partecipare al talk-colazione “I prodotti e i succhi al Bergamotto di Reggio Calabria e i mix nutraceutici con agrumi e frutti tropicali del reggino” con gli esperti del settore tra i quali l’agronomo Rosario Previtera di Nutraceutical Academy, il nutrizionista Antonio Galatà presidente dell’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina, la gastronoma Anna Aloi di Identità Gusto e Benessere. Tra gli ospiti oltre agli appassionati del Bergamotto di Reggio Calabria, ai giornalisti e ai tecnici di settore, saranno presenti anche il presidente Gerardo Diana e la vicepresidente Elena Albertini del Consorzio di tutela IGP “Arancia Rossa di Sicilia”.

“E’ importante fare rete nell’ambito del circuito dei marchi di qualità tra regioni e tra nazioni” sostiene l’agronomo Previtera per il quale “la riforma in atto della normativa delle DOP e delle IGP contempla una nuova funzione dei Consorzi di tutela anche dal punto di vista del turismo rurale e del turismo enogastronomico in generale, con un occhio rivolto alla sostenibilità e ai progetti di cooperazione internazionale”.