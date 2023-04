In vendita anche i tagliandi validi per l’accesso al “Settore Ospiti”

Comunicato dell’Ufficio Stampa del Catania SSD

In occasione della gara Catania-Polisportiva Santa Maria Cilento, valevole per la trentatreesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 30 aprile alle ore 20.30, anche il “Settore Ospiti” sarà riservato ai tifosi rossazzurri. I biglietti sono disponibili online, su TicketOne.it, in tutte le rivendite autorizzate ed ai botteghini, in Piazza Spedini (sportello è stato attivo fino alle ore 14.00, di oggi).

CATANIA-POLISPORTIVA SANTA MARIA CILENTO – 30/04/2023 – Ore 20.30

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita: Settore Ospiti € 5