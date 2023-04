Parmigiano Reggiano, un formaggio ideale per i pranzi estivi

Il Parmigiano Reggiano è un formaggio versatile e gustoso, che può essere utilizzato in molti modi diversi per arricchire i pasti estivi con il suo sapore intenso e la sua consistenza granulosa. In questo articolo ti suggeriamo alcune ricette e idee per utilizzare il Parmigiano Reggiano DOP nei pasti estivi, dando vita a piatti freschi, leggeri e gustosi.

Le ricette da preparare in estate

Il Parmigiano Reggiano DOP. grazie alle sue numerose proprietà nutritive, è un prezioso alleato per tutti coloro che desiderano utilizzare un ingrediente versatile e sano. Tra le proposte più interessanti per il periodo estivo ci sono:

Insalata di rucola, Parmigiano Reggiano e pomodorini

L’insalata di rucola, Parmigiano Reggiano e pomodorini è un piatto fresco e leggero, perfetto per un pranzo estivo. Per prepararla, lava e asciuga bene la rucola e i pomodorini, taglia il Parmigiano Reggiano a scaglie sottili e uniscili agli altri ingredienti. Condisci con olio extravergine di oliva, aceto balsamico, sale e pepe, e serviti subito. Si tratta di una ricetta gustosa e adatta anche a chi desidera mantenere la linea durante il periodo estivo.

Pasta al pomodoro con Parmigiano Reggiano grattugiato

La pasta al pomodoro è un piatto classico della cucina italiana, e può essere arricchita dal sapore del Parmigiano Reggiano grattugiato. Cuoci la pasta in abbondante acqua salata, poi scolala e condiscila con un sugo di pomodoro fatto in casa o con una passata di pomodoro fresco. Aggiungi una generosa dose di Parmigiano Reggiano grattugiato, mescola bene e serviti calda.

Focaccia con pomodorini e Parmigiano Reggiano

La focaccia con pomodorini e Parmigiano Reggiano è un’idea sfiziosa per una cena all’aperto con gli amici. Prepara la pasta per la focaccia seguendo la tua ricetta preferita, poi stendi la pasta sulla teglia, aggiungi i pomodorini tagliati a metà, il Parmigiano Reggiano a scaglie e un filo d’olio extravergine di oliva. Inforna a 200°C per circa 20-25 minuti, fino a quando la focaccia sarà dorata e croccante.

Insalata di frutta con Parmigiano Reggiano

L’insalata di frutta con Parmigiano Reggiano è un’idea originale e gustosa per un dessert estivo. Taglia a cubetti frutta fresca di stagione, come pesche, melone, kiwi e fragole, aggiungi scaglie di Parmigiano Reggiano e condisci con un po’ di miele e succo di limone. Servi subito, magari accompagnando l’insalata di frutta con una pallina di gelato alla vaniglia.

Come conservare il Parmigiano Reggiano al meglio in estate

Il Parmigiano Reggiano è uno dei formaggi più pregiati e amati al mondo, ma per mantenerne intatto il gusto e la qualità è fondamentale saperlo conservare nel modo giusto, soprattutto durante i mesi estivi, quando le temperature più elevate possono compromettere la sua freschezza e la sua fragranza.

La prima cosa da fare è conservare il Parmigiano Reggiano intero, avvolgendolo in un panno di cotone o in un tovagliolo di lino, per evitare che il formaggio entri in contatto diretto con l’aria eccessivamente calda o secca. In alternativa, puoi utilizzare un sacchetto di plastica o di carta forata, che consentirà la giusta traspirazione del formaggio.

Se invece hai già tagliato il Parmigiano Reggiano a fette o a cubetti, puoi avvolgerlo in un foglio di pellicola trasparente, sigillandolo bene e riponendolo in frigorifero, preferibilmente nella parte bassa, dove la temperatura è più costante e fresca. Evita di tenere il formaggio in contenitori di plastica o di metallo, perché possono alterarne il gusto e l’aroma.

Inoltre, è importante evitare di conservare il Parmigiano Reggiano vicino ad altri alimenti, in particolare a quelli con un forte odore, che potrebbero trasferirgli il loro aroma e comprometterne la qualità. Se vuoi conservare il formaggio a temperatura ambiente, ricordati di coprirlo sempre con un panno o un foglio di pellicola trasparente, e di consumarlo entro pochi giorni per garantirne la freschezza.

Infine, se vuoi conservare il Parmigiano Reggiano per un periodo più lungo, puoi optare per la congelazione: avvolgi il formaggio in un foglio di pellicola trasparente e inseriscilo in un sacchetto per alimenti, sigillandolo bene e annotando la data di congelamento. Il formaggio potrà essere conservato in freezer per un massimo di 6 mesi, e una volta scongelato potrai gustarlo come se fosse appena stato acquistato.