Come si diventa blogger di successo? 5 consigli utili

Come diventare un blogger di successo? Se si ha una grande passione e la si vuole condividere con il mondo è possibile valutare l’apertura di un blog che potrebbe diventare un canale di successo e in grado di generare anche degli introiti ottimali nel corso del tempo.

Aprire un blog di successo però è una strada ardua. Non tutti riescono ad avviare un blog che sia in grado di attrarre un grande numero di utenti, che sia in grado di fidelizzarli e li porti di conseguenza ad ottenere possibilità ottimali di guadagno.

Questo perché per riuscire in questo intento è necessario capire come operare in questo settore, bisogna anche impegnarsi nella creazione di un buon piano editoriale che conquisti i lettori, e non solo. È necessario farsi conoscere e trovare dai potenziali utenti interessati!

Il fatto che gli utenti target seguano stabilmente il tuo blog dipende sicuramente dalla qualità dei contenuti pubblicati ma questo non può avvenire se queste persone non sanno della sua esistenza. Pertanto, lavorare sul lato SEO affidandosi ad aziende attive in questo settore – ad esempio il sito roberto-serra.com – è una prerogativa fondamentale per acquisire follower e sviluppare traffico.

Ma come creare un progetto per un blog di successo? Quali sono le strategie da attuare? Lo scopriamo insieme in questa guida dedicata!

Analisi del mercato e scelta della nicchia in cui operare

Il primo passo per un blog di successo è l’analisi del mercato e della concorrenza. Che senso avrebbe creare un sito web che è uguale a tutti gli altri? Che ha gli stessi contenuti e tratta ugualmente argomenti che sono stati ormai resi noti da altre persone? Nessuno.

Quindi il primo passo è: scegliere un argomento di cui si è esperti, trovare una nicchia verticale nella quale potersi posizionare, definire un target di riferimento e un tono di voce che ti distingua dalla concorrenza.

Fatto ciò, si dovrà creare un progetto ben definito che sia in grado di dar vita all’idea e di permettere al blog di crescere fino a diventare un punto di riferimento per i suoi lettori!

Creazione del blog

La realizzazione tecnica del blog è altrettanto importante per riuscire a realizzare uno spazio che accolga nel migliore dei modi i lettori. Il primo passo è scegliere naturalmente il nome del dominio (ossia l’indirizzo che renderà raggiungibile il blog es. www.blog.xt) e poi bisognerà acquistare l’hosting (lo spazio su un server che permette al blog di essere raggiungibile).

Dopo aver scelto dominio e hosting, bisognerà valutare quale CMS usare per la creazione del blog. La realizzazione del blog richiede un minimo di competenze tecniche e l’uso di un CMS come WordPress dev’essere accompagnata all’acquisto o realizzazione di un tema dedicato per la creazione del blog vero e proprio. Se non si hanno competenze in questo campo è bene farsi supportare da un esperto.

Realizzazione di una strategia di posizionamento per il blog

Ogni giorno solo in Italia, nascono milioni di blog, ognuno di questi tratta un argomento specifico e ha un target di riferimento, ma è impossibile per tutti rendersi visibili.

Quindi è necessario impostare una strategia SEO per far si che il blog si posizioni per determinate parole chiave, al fine di poter rispondere al meglio ai dubbi o alle curiosità degli utenti in target.

La strategia SEO è solo il primo passo per il posizionamento del blog. Si dovranno anche creare canali in grado di attrarre l’attenzione degli utenti, come ad esempio: pagine o profili sui social media.

Infine, bisognerà creare un piano editoriale e dei contenuti di altissima qualità che si distinguano da quelli della concorrenza, e ti offrano la possibilità di rendere il blog unico.

Gestione delle attività di monetizzazione del blog

Dopo che il blog avrà un buon traffico utente, bisognerà procedere alla gestione delle attività per monetizzare con questo progetto.

Tra le principali strategie di monetizzazione di un blog ci sono:

la pubblicità con l’iscrizione a programmi come Google Adsense per guadagnare con i click che gli utenti fanno sui banner inseriti;

per guadagnare con i click che gli utenti fanno sui banner inseriti; affiliate marketing per guadagnare proponendo e vendendo prodotti e servizi affiliandosi ad aziende, marchi o marketplace come Amazon;

creazione di infoprodotti, e-book e corsi. In quest’ultimo caso è possibile guadagnare sulla vendita di prodotti personali.

Se si seguiranno le giuste strategie e si andrà a creare un progetto solido e volto alla crescita sarà possibile creare un blog di successo.