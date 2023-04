Cambiare la serratura – quando è indispensabile

Quando parliamo di cambiare la serratura parliamo di vari casi diversi nel senso che ci può capitare di doverla fare sostituire per vari motivi e uno tra questi potrebbe essere quando ci trasferiamo in una nuova casa magari all’interno della stessa città giustamente bisogna cambiare questa serratura per non avere problemi per quanto riguarda questione di sicurezza

Poi possiamo parlare di un caso in cui una persona magari ha una serratura difettosa,o un po’ difettosa ma non ci fa tanto caso e poi magari in un momento di distrazione forza la chiave e la rompe, e quindi è chiaro che a quel punto dovrà chiamare un fabbro di fiducia che arriva a dare una mano per far entrare in casa con la specifica persona che altrimenti sarebbe costretta a contattare addirittura i pompieri

Mentre un’altra terza ipotesi abbastanza diffusa potrebbe essere quella di chi si rende conto che la serratura è un po’ vecchio e quindi ha sempre sostituirla e visto che si ritrova in quella situazione potrebbe essere utile a quel punto far installare una serratura molto più solida di quella di prima in modo da migliorare il livello di sicurezza per quella casa o per quel edificio in questione a prescindere dall’edificio

Sono casi tutti molto diversi tra loro però quello che c’è in comune era necessità di affidarsi a dei professionisti nel settore e quindi magari ha un fabbro di fiducia che fanno questo per lavoro e ogni giorno cambiano delle serrature, e sono persone che devono essere professionali e trasparenti, e che ci possono anche dare dei suggerimenti su quale serratura possiamo fare installare

Di certo non è assolutamente consigliabile accontentarsi di una serratura di scarsa qualità, e di scarsa solidità perché altrimenti staremo mettendo a rischio la sicurezza di quell’edificio sia quando ci stiamo all’interno magari durante la notte e sia anche quando siamo fuori magari tutto il giorno per lavoro dobbiamo poter stare tranquilli che non succede nulla di che, e non stare con lo spauracchio che ci entrano i ladri sostanzialmente

Se ci affidiamo al nostro fabbro di fiducia non avremo problemi con la sostituzione della serratura

In un certo senso quello che abbiamo scritto nel titolo di questa seconda parte è anche il riassunto della prima e cioè il fatto che se abbiamo bisogno per qualsiasi motivo di sostituire la serratura basta affidarci a dei professionisti di nostra fiducia e di riferimento che alla fine riusciremo a trovare una soluzione

Quello che dobbiamo fare da parte nostra intanto a fidarci di quello che ci dicono e al massimo dare un budget che può essere una cifra di partenza per quanto riguarda questo tipo di scelta della serratura

Ad esempio molti professionisti consigliano una serratura a cilindro europeo che viene considerata tra le serrature più solide contro eventuali tentativi di effrazione da parte di ladri e malintenzionati vari

Tra l’altro ci sono vari classi di sicurezza per quanto riguarda queste serrature di cui parliamo, e la scelta dipenderà da quello di cui abbiamo bisogno.