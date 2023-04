I grillini perdono pezzi da novanta in Sicilia: Cancelleri passa con Forza Italia

Giancarlo Cancelleri è stato per anni il leader e volto dei grillini in Sicilia. Il politico nei giorni scorsi ha abbandonato il movimento di Conte ed ha preso parte alla convention di Forza Italia a Palermo. Giancarlo Cancelleri si è seduto in seconda fila, dietro al presidente della Regione Renato Schifani. L’ex viceministro e sottosegretario alle Infrastrutture nei governi Conte e Draghi sta per entrare in Forza Italia. “Siamo un partito aperto, guardiamo a quanti mostrano interesse verso i nostri valori, la moderazione, il civismo. Siamo soggetti inclusivi e ove ci fossero proposizioni di soggetti importanti, che hanno avuto un ruolo istituzionale, credo non ci debbano essere preclusioni, anche perchè un partito credo debba dare diritto di cittadinanza, non semplice annessione. Chi viene porterà contributi che verranno messi a disposizione del partito”. Questo il commento di Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia, a proposito del probabile ingresso di Cancelleri nel partito.