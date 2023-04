Omicidi: dove leggere le notizie online dei casi

Accanto alle notizie di politica e a quelle di attualità ci sono anche quelle che riguardano gli omicidi. Casi di cronaca nera, spesso intricati e che sconvolgono, che sono accompagnati da testimonianze, indagini e svolte. Si tratta di racconti che sono ricchi di informazioni e che si possono seguire su un giornale online come Il Giornale Popolare, con sfumature differenti a seconda dei casi.

Omicidi, cos’è la cronaca nera

La cronaca nera è una branca del giornalismo che si occupa di delitti, disgrazie e fatti di sangue. Solitamente per tenersi informati i giornalisti che seguono le vicende legate a delitti sono in diretto contatto con ospedali e questure, ma anche commissariati e caserme dei Carabinieri per avere subito le info e scoprire cosa è accaduto, accorrendo sul posto e indagando.

Accanto alla cronaca nera si trovano la cronaca bianca, quella rosa e quella giudiziaria. La cronaca bianca è legata ai principali avvenimenti politici o all’amministrazione dei cittadini. Ad esempio racconta cosa accade nel consiglio comunale di una cittadina. La cronaca giudiziaria invece segue diversi processi penali e le attività che vengono svolte dai magistrati. Infine la cronaca rosa si occupa di scandali, vip, amori, tradimenti e news sulle celebrity.

Omicidi, come scoprire cosa accade nei casi più famosi

Sono diversi gli omicidi che nel corso degli anni, per un motivo o per l’altro, hanno sconvolto l’opinione pubblica. Spesso si parla i delitti intricati, con tanti protagonisti in campo, colpi di scena, testimonianze, svolte e indagini da seguire grazie alle informazioni che si trovano sui giornali online.

Se con il tempo alcuni casi vengono abbandonati e non sono più in prima pagina, per sapere cosa è accaduto basta consultare Il Giornale Popolare. Qui si parla di delitti irrisolti e che sono ancora senza un colpevole, ma anche di fatti di cronaca nera avvenuti molti anni fa e che hanno avuto delle evoluzioni. Pensiamo, ad esempio, al famoso delitto di via Poma in cui venne assassinata Simonetta Cesaroni. L’omicidio venne commesso nell’agosto del 1990 e il caso, purtroppo, non è mai stato del tutto risolto. Negli anni sono state seguite numerose piste investigative senza mai arrivare a un punto di svolta con tante persone accusate dal 1990 sino al 2011.

Nel 2011 nel processo di primo grado venne condannato a ben 24 anni di carcere Raniero Brusco, per essere poi assolto dall’accusa di aver compiuto il delitto in secondo grado nel 2012. Al centro di tutto delle tracce di DNA rinvenute sulla biancheria della vittima.

Famoso pure l’omicidio compiuto a Novi Ligure da Erika e Omar. Era il 2001 quando Susanna Cassini e il figlio di soli 11 anni Gianluca vennero trovati morti nella loro casa. A commettere il delitto la figlia della donna, Erika, e il suo fidanzatino dell’epoca Omar. Nel 2003 i due vennero condannati, in seguito se ne persero le tracce. Nel 2010 Omar è stato scarcerato, mentre Erika è uscita nel 2011 dopo essersi laureata in filosofia e aver iniziato una nuova vita.

Fra i casi di cronaca nera più famosi c’è pure l’omicidio di Garlasco. Parliamo del delitto, compiuto nel 2007, di Chiara Poggi, una 26enne laureata in Economia. Nel 2015 la Corte di Cassazione ha indicato come il colpevole dell’omicidio Alberto Stasi, fidanzato della ragazza, anche se lui si è sempre proclamato innocente.

Proprio come Amanda Knox e Raffaele Sollecito, accusati e poi assolti per l’omicidio di Meredith Kercher, studentessa uccisa a Perugia nella casa che condivideva con altri studenti e dove era arrivata dall’Inghilterra. Per il delitto infine è stato condannato l’ivoriano Rudy Guede.