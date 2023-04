L’importanza della microcircolazione e i sintomi da non ignorare

Riattivare la microcircolazione normalizzando l’attività è fondamentale per prevenire problematiche di salute e per godere di una diffusa sensazione di benessere che aiuta ad affrontare meglio la vita di tutti i giorni. Scoprire come aiutare la microcircolazione è fondamentale per prevenire alcune problematiche di salute e godere di benessere fisico e psicologico.

La microcircolazione è una parte dell’intera circolazione sanguigna composta da vasi molto sottili che hanno il compito di portare ossigeno in diverse parti del corpo e aiutare a smaltire le scorie e tutte quelle sostanze per nulla funzionali per le esigenze delle cellule. Quando l’organismo ha difficoltà nello smaltire queste sostanze non utili è necessario occuparsi della microcircolazione cercando dei modi per poterla stimolare efficacemente.

Tra l’altro questo comporta anche un problema di ossigenazione dei tessuti con la comparsa di alcuni inequivocabili sintomi che non vanno assolutamente ignorati e sottovalutati. Innanzitutto c’è da considerare che la cattiva circolazione sanguigna e soprattutto la microcircolazione è anche frutto di cattive abitudini alimentari e nella gestione della propria vita.

Quali sono gli elementi che inficiano sulla microcircolazione

È accertato che lo stress, l’inquinamento, eventuali stati depressivi, l’insonnia e tutte le altre condizioni negative vanno a inficiare anche sull’efficacia della circolazione comportando alcuni sintomi specifici. In particolare bisogna preoccuparsi quando c’è una tendenza nell’avere piedi e gambe gonfie, mani e piedi freddi, delle macchie che improvvisamente compaiono sulla pelle, uno stato di costante stanchezza e debolezza fisica e un’innaturale caduta dei capelli. Sono tutti sintomi di un qualcosa che non sta funzionando.

Come riattivare la microcircolazione

Aiutare la microcircolazione è importantissimo perché si ritrova benessere e si aiutano i vari tessuti cellulari a ottenere l’ossigeno necessario e disporre di un canale di sfogo per le sostanze tossiche. Per fare questo si possono adottare dei semplici accorgimenti da attuare praticamente ogni giorno.

Innanzitutto per quanto riguarda il problema dei piedi e delle gambe gonfie aiuta tantissimo sollevare le gambe in quanto diminuisce la pressione sanguigna nelle vene e questo è a tutto vantaggio del sistema fisiologico che permette il drenaggio. Bisogna lavorare su tutte le varie cause che possono peggiorare l’attività della microcircolazione, per cui è consigliato anche fare della meditazione oppure praticare yoga per allontanare quanto più possibile lo stress.

Per quanto concerne invece il problema della pressione sanguigna soprattutto durante il periodo estivo ma anche in quello invernale potrebbe rivelarsi vincente la mossa di indossare delle calze a compressione graduata. Con questo genere di articolo si riesce a gestire la compressione secondo il problema specifico ritrovando la funzionalità degli arti.

Come spesso accade bisogna anche regolare le proprie abitudini a tavola soprattutto cercando di bere quanta più acqua possibile e contestualmente fare anche un minimo di attività fisica con particolare riferimento allo stretching che andrebbe fatto tutti i giorni per almeno un 20-25 minuti. Ultima ma non per importanza buona abitudine che aiuta certamente la microcircolazione è correggere lo stile di vita, eliminando l’eccessiva consumazione di alcol e il fumo. Inoltre è importante non avere una vita eccessivamente sedentaria ma piuttosto regalarsi qualche buona passeggiata quotidiana.

Conclusione

Aiutare la microcircolazione sanguigna significa permettere ai tessuti cellulari di qualsiasi parte del corpo di essere opportunamente ossigenati e di fruire di un importante canale di drenaggio per eliminare tutte quelle sostanze non utili all’organismo. Con dei semplici accorgimenti che riguardano la vita quotidiana e soprattutto il regime alimentare e l’attività fisica si possono ottenere risultati straordinari.