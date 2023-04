Ben 40 morti: 6 soldati e 34 volontari civili dell’esercito del Burkina Faso. Sono stati uccisi durante un attacco nel nord del Paese compiuto a quanto si apprende da un gruppo jihadista. Un distaccamento di soldati e Volontari per la difesa della patria “è stato bersaglio di un attacco da parte di uomini armati non identificati, nei pressi del villaggio di Aorema“, ha dichiarato in un comunicato il governatorato di Ouahigouya.