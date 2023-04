Nell’ottica degli interventi di ristrutturazione più importante un posto in alta classifica ce l’ha il rifacimento pavimento bagno che ha a che fare con quelli che si chiamano interventi chiavi in mano da parte delle aziende edilizie che offrono questi pacchetti al cliente.

Di sicuro sbaglieremo a sottovalutare l’effetto positivo che può dare il pavimento nuovo in bagno nella nostra casa perché è uno degli elementi più importanti, anche per quanto riguarda il fatto di dover pulire quella stanza e anche di poter gestire la pavimentazione in sé.

Ricordiamo che nella maggior parte dei casi nel bagno verranno messe le piastrelle con dei materiali che sono resistenti all’acqua perché infatti insieme alla cucina è una delle stanze più sollecitata non solo dall’acqua, ma anche dal calcare e anche da tutta una serie di prodotti che possono anche essere aggressivi. E che possono influire sull’aspetto di questo elemento.

Diciamo che dentro l’ambito della ristrutturazione la posa dei pavimenti è uno degli interventi che viene fatto subito dopo gli altri per quanto riguarda il bagno che riguarda i sanitari o anche l’impiantistica.

Ma di sicuro bisogna avere a che fare con un pavimento che sia facile da pulire anche perché parliamo di una stanza che ha sempre bisogno di essere pulita, e anche pratica, rispetto alla gestione che bisogna farne.

Per fortuna esistono vari tipi di pavimenti diversi per quanto riguarda il bagno partendo dal tipo di colore che verrà utilizzato o anche gli interni che possono essere diverse tonalità, ma che dovranno sposarsi bene tra di loro perché era lei degli effetti positivi e per agire un po’ sulla percezione degli spazi.

Il pavimento infatti dovrà sposarsi un po’ col colore che abbiamo scelto per le piastrelle da attaccare al muro, oltre che colore dei muri stesso

Scopri la tipologia di pavimento che si possono scegliere per il bagno

Diciamo subito che, nonostante le varie opzioni a disposizione, la maggior parte dei casi si tende a scegliere quando bisogna acquistare le piastrelle per il bagno, quelle in ceramica con gres porcellanato perché si parla di materiali che sono molto resistenti.

Il vantaggio del gas porcellanato dipende dal fatto che subisce una lavorazione durante la cottura e quindi verrà reso simile a materiale pregiato quali marmo, legno e pietra naturale andando a simulare l’effetto.

Di sicuro il principale problema da risolvere c’è il fatto di evitare che il pavimento sia troppo umido perché altrimenti potrebbe finire per assorbire l’acqua e rovinarsi in maniera molto veloce.

Però è anche vero che significherebbe intervenire troppo spesso per quanto riguarda la ristrutturazione dovendo fare quindi modifiche continue, investendo troppo tempo e troppo denaro con tutta la scomodità che questo comporta e cioè il fatto di dover fare delle frequenti sostituzioni di pavimentazione.

Invece per quanto riguarda i colori che possiamo scegliere accendono veramente tanti e dobbiamo decidere In base allo stile che vogliamo dare al bagno cioè perchè bisognerebbe vedere se lo vogliamo avere moderno vintage o elegante ma di sicuro possiamo farci considerare gli esperti in modo da non fare scelte affrettate e spendere soldi inutilmente