US Vibonese Calcio. Antonello Gagliardi nuovo Direttore Generale rossoblù

Ha già attraversato i cancelli del “Luigi Razza”, non più solo da tifoso ma anche da dirigente in pectore, da qualche giorno. Il suo sorriso ed il suo notorio pragmatismo hanno già conquistato tutti. Antonello Gagliardi, già direttore di diverse filiali della Banca Popolare di Crotone, dirigente industriale del gruppo Callipo che ha contribuito a creare insieme al patron Pippo Callipo, compresa la Callipo Sport con la quale ha raggiunto i risultati più importanti della storia del club giallorosso, consulente di direzione aziendale e Ceo della società Kairos M&C, è il nuovo Direttore Generale della U.S. Vibonese Calcio. Da oggi è ufficiale. Ma il suo lavoro, in attesa di presentarsi anche formalmente a tifosi e stampa, la sua conferenza stampa è stata rimandata per scaramanzia al termine della regular season con la speranza di centrare i playoff (ed i risultati, con un pò di fortuna, hanno dato ragione), è già iniziato da qualche settimana. Il suo obiettivo è trasformare la gara in un evento con l’abbraccio forte della città e della provincia:

“Intanto ringrazio il Presidente Caffo per la stima e la fiducia che ha riposto in me anche in questa occasione, mi pregio di averlo tra i miei clienti fin dal 2007. Già in passato il Presidente mi chiese di collaborare nella gestione della Vibonese Calcio, ma non me la sono sentita perché stavo lanciando la mia società ed il lavoro mi assorbiva troppo tempo. Ora sono certamente più organizzato e nel frattempo son cresciuti i miei collaboratori e tutto lo staff della Kairos M&C srl, per cui non ho potuto dire no a questo ulteriore invito rivoltomi dal Presidente Caffo. Arrivo in un momento di difficoltà generale dello sport locale generato da tantissimi fattori, tra i quali il Covid, che hanno in negativo la loro parte. Ma abbiamo iniziato la ripresa, almeno in termini di risultati, grazie al lavoro dello staff e dei ragazzi che scendono in campo. Occorre riportare l’affezione e la simpatia generalizzata verso questa realtà sportiva e lo dobbiamo in primis per il Presidente Pippo Caffo, colui che in questi anni non ha fatto mai mancare il suo impegno, non solo economico.

Nuovo percorso. E’ necessario avviare un nuovo percorso virtuoso impostato su una visione moderna e più etica della gestione del Club, esigenza che non riguarda solo la U.S. Vibonese Calcio ma l’intero sistema calcio professionistico, afflitto da problemi cronici e strutturali resi ancor più evidenti dalla pandemia in poi. Questo percorso deve essere necessariamente favorito da un dialogo costante e collaborativo con le Istituzioni politiche, sportive e religiose. Sono consapevole che sarà un lavoro complesso ed impegnativo, ma sono certo che approcciandosi con umiltà, professionalità, entusiasmo e passione, riusciremo a rigenerare l’amore della Città e della Provincia di Vibo Valentia nei confronti della loro squadra di calcio: l’U.S. Vibonese Calcio. In questi giorni ho iniziato ad approfondire la conoscenza della struttura organizzativa esistente e di tutto lo staff, compreso quello tecnico.

L’obiettivo più importante. Vedremo come primo obiettivo di portare a termine nel migliore dei modi questa stagione, lavorando contemporaneamente ad una programmazione di breve, medio e lungo periodo, che ci vedrà impegnati in più direzioni e su diversi punti di un programma che abbiamo già condiviso con il Presidente Caffo, ma che speriamo di condividere anche con nuovi soci ed appassionati di calcio e della Vibonese. L’obiettivo fondamentale sarà quello di costruire una squadra solida, compatta che sappia incarnare il senso di appartenenza e i valori che contraddistinguono il Club, in grado di acquisire, nel tempo, quella indispensabile mentalità vincente che nello sport è alla base di qualsiasi successo. Investiremo ancora di più nel settore giovanile, fondamentale per creare quel bacino da cui prima squadra deve attingere costantemente. Le risorse nel calcio sono sempre meno e per questo è importante la ricerca continua, durevole, stabile nella valorizzazione di giovani calciatori.

Le iniziative dedicate ai tifosi. L’augurio più grande è quello di poter vedere quanto prima una sempre maggiore affluenza di tifosi e simpatizzanti di tutte le età allo stadio, e ci impegneremo con tantissime iniziative per arrivare a questo obiettivo. Già da domenica 16 aprile, quando al “Luigi Razza” arriverà il Real Agro Aversa, vedrete delle novità: una esibizione delle giovanissime ballerine della scuola di danza Let’s Dance di Angelica Pelaggi, prima della partita e durante l’intervallo, e poi la colorata presenza di giovani atleti di tante società sportive del Vibonese. Spero respireremo un ritrovato entusiasmo attorno alla nostra squadra, che dobbiamo spingere con il nostro tifo in queste ultime due partite casalinghe della regular season e portarla ai playoff”.