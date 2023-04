Piante da esterno e benessere: come migliorare la tua salute con il verde

L’istinto umano ha sempre ricercato la natura e il verde come elemento di comfort e benessere. In un mondo sempre più urbanizzato e industrializzato, la stretta connessione con l’ambiente naturale è diventata fondamentale per il nostro equilibrio psicologico e fisico.

Le piante, in particolare, sono una risorsa preziosa per migliorare la qualità della vita. Esse donano ossigeno, purificano l’aria, leniscono lo stress e hanno un effetto positivo sulla salute. In questo articolo scoprirai come le piante da esterno possono influire sul tuo benessere e suggerirai alcuni esempi di piante benefiche per la salute.

Le piante da esterno e la qualità dell’aria

Viviamo in un ambiente inquinato, dove l’aria è spesso carica di sostanze tossiche come i gas di scarico delle automobili o le particelle fini prodotte dalle industrie. Questi elementi possono causare danni alla salute, come problemi respiratori e irritazioni della pelle.

Le piante da esterno, però, possono aiutarci a purificare l’aria dagli elementi tossici, riducendo la quantità di polvere e sostanze nocive presenti. Le piante, infatti, assorbono l’anidride carbonica, la polvere e le sostanze nocive e le convertono in ossigeno, dando un contributo prezioso per la qualità dell’aria.

Tra le piante che svolgono un’azione di purificazione ci sono il ficus elastica, l’edera, l’aglaonema e la sansevieria. Queste piante sono particolarmente adatte per chi vive in grandi città o in zone particolarmente inquinate.

Le piante da esterno e lo stress

Lo stress è una costante nella vita di ognuno di noi e può avere effetti devastanti sulla salute, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Le piante da esterno possono essere un valido supporto per ridurre lo stress e migliorare il benessere psicofisico.

La presenza di piante e verde in generale ha un effetto rilassante e distensivo, riducendo i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Inoltre, le piante producono anche un effetto psicologico positivo, creando un senso di pace e relax. Tra le piante rilassanti ci sono lavanda, menta, rosmarino, salvia e timo, che emettono fragranze benefiche per la mente e il corpo.

Le piante da esterno e la salute cardiovascolare

Camminare all’aria aperta è una forma di attività fisica benefica per il sistema cardiovascolare e il nostro corpo in generale. Ma se si aggiunge anche la presenza di piante da esterno, gli effetti sul nostro stato di salute possono essere ancora più significativi.

Studi recenti hanno dimostrato che la presenza di piante può abbassare la pressione arteriosa e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Inoltre, il verde può anche contribuire a ridurre i livelli di colesterolo e di zuccheri nel sangue, contrastando diverse forme di patologie metaboliche e croniche come il diabete e il colesterolo alto.

Tra le piante utili per la salute del cuore ce ne sono molte, tra cui piante aromatiche come la salvia, il rosmarino e l’origano, ma anche l’acero giapponese, il sambuco, la rosa canina.

Le piante da esterno e il riposo notturno

Il sonno è uno dei pilastri del nostro benessere e l’utilizzo di piante che favoriscano il riposo notturno può essere un’ottima strategia per migliorare la qualità del nostro sonno. Alcune piante, infatti, producono sostanze rilassanti che aiutano a conciliare il sonno e a migliorare la qualità del riposo notturno.

Tra le piante da esterno utili a tale scopo ci sono il gelsomino, la lavanda, la camomilla, il basilico, il lemongrass e la menta. La presenza di queste piante nella propria abitazione o in giardino può aiutare a ridurre lo stress e migliorare il sonno notturno.

In conclusione, le piante da esterno sono una risorsa preziosa per la salute e il benessere dell’essere umano. Esse producono effetti benefici sul nostro organismo, apportando sostanze nutrienti, purificando l’aria, riducendo lo stress, promuovendo la salute cardiovascolare, migliorando il sonno notturno.

Inoltre, il loro presenza in giardino o su terrazze e balconi, arricchisce il nostro ambiente domestico creando un ambiente accogliente, suggestivo e rigenerante. Ricordiamoci sempre di avere un contatto con la natura e il verde. La natura è la nostra alleata per combattere lo stress e promuovere la salute.