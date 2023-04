Il calendario Serie A avvicina la Lazio alla Champions

Dietro il Napoli che si avvia spedito verso lo scudetto, l’ultima parte di stagione di Serie A ha eletto a protagonista anche la Lazio di Sarri, seconda in classifica. La formazione biancoceleste è in piena corsa per la Champions League, un traguardo che non centra da diversi anni. Il mese di aprile sembra essere fondamentale, per capire quali sono le reali possibilità di giocare il prossimo anno nell’Europa dei Grandi.

Al termine della 29ª giornata di campionato, mandato in archivio il successo all’Olimpico contro la Juventus, in casa Lazio si guarda con attenzione ai prossimi impegni in massima serie e in particolare alle gare che si terranno in aprile.

I biancocelesti hanno un vantaggio di 5 lunghezze sulla Roma, attualmente terza. L’obiettivo è riuscire a mantenere possibilmente un tale margine sulle dirette concorrenti fino al termine della stagione. Per far ciò bisognerà passare indenni nelle tre partite che si terranno nelle prossime settimane, ad iniziare dallo Spezia, la squadra che affronterà i ragazzi di Sarri nell’anticipo di venerdì 14 aprile.

Un match che si terrà al Picco, per una trasferta non affatto semplice, malgrado la differenza di punti tra le due formazioni: Lazio 58, Spezia 26. I liguri infatti, hanno bisogno di fare punti per salvarsi, avendo un vantaggio di sole 4 lunghezze sul Verona terzultimo. Una gara da non sottovalutare, malgrado la Lazio venga bancata solo a 1.74 nelle quote antepost. Quote che probabilmente saranno più interessanti durante lo svolgimento del match e consultabili nella sezione scommesse calcio live dei bookmakers, qualora lo Spezia dovesse dare del filo da torcere alla Lazio.

Dopo l’insidiosa trasferta sul terreno dello Spezia, la Lazio accoglierà all’Olimpico il Torino. In questo caso si troverà di fronte una formazione che non ha nulla più da chiedere al campionato, essendo già salva e troppo distante per aspirare ad un posto in Europa. Certamente i tre punti contro i granata rappresenteranno un’occasione da non perdere per consolidare il secondo posto in classifica.

A fine aprile poi è in programma la difficile trasferta a Milano contro l’Inter. Uno scontro diretto con una delle concorrenti per la volata Champions. In base anche ai risultati dei precedenti due turni, ai biancocelesti potrebbe bastare un pareggio, evitando ad una diretta pretendente di avvicinarsi in classifica. Bisognerà comunque valutare se i nerazzurri saranno ancora in corsa per la Champions, pertanto se distratti da altri obiettivi.

Terminato aprile, resteranno soltanto sei partite al termine del campionato di calcio italiano. In base ai risultati nelle tre precedenti, se la Lazio riuscirà ad arrivare ad inizio maggio con intatto il vantaggio attuale sulle concorrenti, le probabilità di qualificazione in Champions League saranno molto più concrete. Dopo essere riuscita a battere nelle ultime settimane il Napoli a domicilio, la Roma nel derby e la Juventus all’Olimpico, crediamo che difficilmente Sarri si lascerà sfuggire questo importante obiettivo, realmente alla portata dei biancolesti.