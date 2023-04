Barbecue a gas: come funzionano e perché sono un’ottima scelta per l’estate?

I barbecue a gas sono una scelta ideale per cucinare all’esterno e accontentare così famiglia e amici. Difatti, chi desidera un modo semplice e veloce per grigliare i cibi senza dover ricorrere alla carbonella o alla legna, volge la sua scelta di acquisto al barbecue a gas.

Per quale motivo? In particolare, per la sua versatile funzionalità. Il barbecue utilizza il propano o gas naturale per riscaldare la superficie di cottura, la quale può essere realizzata in vari materiali come la ghisa o l’acciaio inox.

Pertanto, vanta una praticità unica, in quanto può essere avviato con la semplice pressione di un pulsante e non richiede una lunga preparazione. Inoltre, il barbecue a gas è in grado di fornire un controllo preciso della temperatura, consentendo di cucinare i cibi esattamente come si desidera.

Come funziona un barbecue a gas?

Uno dei maggiori vantaggi nell’utilizzo di un barbecue a gas è la velocità di riscaldamento. A differenza della carbonella o della legna, le quali possono richiedere alcune decine di minuti per raggiungere la temperatura desiderata, il barbecue a gas può essere pronto in pochi istanti.

Questo dettaglio risulta determinante per chi deve preparare una grigliata dell’ultimo minuto, o non ha voglia di perdere tempo. Inoltre, al termine dell’utilizzo la pulitura sarà immediata, poiché non si dovranno eliminare i fastidiosi residui di cenere o carbonella. Ciò significa, più tempo a disposizione da trascorrere in compagnia.

Ma soprattutto, i piatti risulteranno deliziosi grazie alla temperatura uniforme e costante, la quale eviterà di bruciacchiare delle parti e magari lasciarne altre più crude. Difatti, la temperatura è regolata con precisione, tanto da consentire la cottura di alimenti delicati come il pesce o le verdure, che spesso rischiano di perdere qualità con la tradizionale cottura a carbonella.

Senza dimenticare che alcuni barbecue a gas sono dotati di funzioni come i bruciatori laterali o gli accessori per il girarrosto, utili ad ampliare le opzioni di cottura e consentire la preparazione di pietanze più complesse.

Ritrovarsi assieme ai familiari e agli amici: un toccasana per l’umore

Il barbecue a gas è anche una scusa per riunire familiari e amici. Nel mondo di oggi, caratterizzato da ritmi frenetici, è facile farsi prendere dagli obblighi lavorativi e dalle responsabilità familiari, tanto da sentirsi in perenne affanno e sotto stress. Ecco perché è essenziale ritagliarsi del tempo per socializzare con gli amici, un ottimo toccasana per l’umore.

Trascorrere del tempo con persone che condividono interessi ed esperienze simili promuove sentimenti di connessione e appartenenza. Quando siamo in contatto con gli altri, ci sentiamo meno isolati, tanto da permetterci di lasciarci andare e dimenticare per un po’ le incombenze quotidiane.

Le varie ricerche messe in campo sull’argomento hanno dimostrato che la vicinanza con amici e familiari ha un impatto significativo sulla nostra salute mentale complessiva. Al contrario, chi non ha un sistema di supporto sociale alle spalle ha maggiori probabilità di sentirsi frustrato e abbandonato alle sue malinconie interiori. Pertanto, via libera con le grigliate in giardino grazie al nostro nuovo barbecue a gas.