T-shirt, un capo fondamentale in vista dell’estate

Bisogna tornare addirittura verso la fine dell’Ottocento per individuare le origini di uno dei capi d’abbigliamento più amati al giorno d’oggi, ovvero la t-shirt. In origine venne utilizzata più che altro come vero e proprio capo d’abbigliamento intimo in ambito maschile, ma ci sono testimonianze, giunte fino a noi, che evidenziano come veniva utilizzati addirittura dagli antichi Etruschi, non solo dai nobili, ma pure dal popolo, alla stregua di capo underwear.

Varianti di ogni tipo

Come si può facilmente intuire, con il passare del tempo la t-shirt è diventata molto di più che un semplice capo d’abbigliamento basico. Insomma, ormai si tratta più che altro di un fenomeno sociale a tutti gli effetti. Ed è facile notare come siano tantissimi i marchi, anche di alta moda, che propongono delle personalissime e particolari versioni delle magliette.

Colossi del mondo della moda come Dolce & Gabbana, ma anche Gucci, senza dimenticare Moschino ed Elisabetta Franchi, giusto per citarne alcuni, hanno realizzato una propria t-shirt griffata. Spesso e volentieri si tratta chiaramente di edizioni a tiratura limitata e, di conseguenza, è facile notare come diventino un capo a dir poco imperdibile, soprattutto per i più giovani, anche se i prezzi sono effettivamente molto alti, dato che una t-shirt di questi marchi si può arrivare a pagare anche più di 400 euro.

Come abbinare la t-shirt in estate

Una delle ultime tendenze in fatto di t-shirt è sicuramente il modello a righe. Alcuni hanno continuato a snobbarla, ma in realtà negli ultimi tempi è tornata alla ribalta e nella scorsa estate è stata certamente uno dei capi di maggiore tendenza relativamente alla moda estate.

Non solo, visto che soprattutto nei guardaroba femminili, si tratta di un capo che non può mai mancare, dato che riesce ad abbinarsi molto bene con tantissimi altri indumenti. Uno dei primi consigli per indossare correttamente una t-shirt a righe è certamente quello di optare per un modello bianco con le righe blu, che si sposa alla perfezione con il denim. Quindi, l’outfit in questi casi è rappresentato inevitabilmente da un paio di jeans e da una t-shirt a righe blu e lo sfondo bianco, con un accessorio cool che può essere il berretto. Altrimenti, si può anche puntare su un abbinamento un po’ più sofisticato, pensando di abbinare una t-shirt a righe con un completo, magari optando per dei colori piuttosto sgargianti come il giallo.

Un’estate fashion con la t-shirt

Non c’è dubbi oche durante i mesi estivi i capi di colori più scuri vengono letteralmente levati dal guardaroba ed è chiaro come si tenda a prediligere delle tonalità molto più chiare e in grado di garantire una luminosità senz’altro più alta, ma che al contempo incidono positivamente anche sul sudore. Ecco spiegata la ragione per cui la t-shirt bianca diventa un capo fondamentale, dato che può essere abbinata davvero a ogni tipo di outfit, sia che vi stiate recando in ufficio, sia se avete in previsione un aperitivo in compagnia di colleghi o di amici.

La t-shirt bianca in estate è la soluzione perfetta per gli outfit più basici, ma diventa veramente un’ottima scelta anche per la creazione di look un po’ più raffinati e complessi. Insomma, ci vuole davvero pochissimo per creare degli outfit vincenti e in grado di fare la differenza. Per le donne, ad esempio, si può pensare all’abbinamento della t-shirt bianca sotto il vestito, magari un abito sottoveste con uno scollo a V piuttosto profondo. Durante la giornata, la t-shirt bianca va benissimo con jeans o con pantaloni cargo, mentre di sera si può sperimentare abbinandola a mules e minigonne, tenendo conto di come si tratti di un capo veramente universale e adattabile a qualsiasi tipo di outfit.