Pavimentazione cucina – tra necessità ed estetica

Quando parliamo di pavimentazione cucina parliamo sempre di un argomento interessante e soprattutto parliamo sempre di un argomento importante perché la cucina insieme al bagno probabilmente è la stanza più importante della casa,e senza una cucina agibile con un pavimento che ha dei problemi praticamente quella casa non è agibile.

Ma parliamo di un argomento interessante anche quando vogliamo ristrutturare questa cucina e prima o poi in certe situazioni lo dobbiamo prendere in considerazione quando viviamo in una casa vecchia che magari abbiamo comprato dopo anni o che abbiamo ereditato e all’interno di questo processo di ristrutturazione una parte importante riguarda proprio la pavimentazione

A tutti ci sarà capitato, a parte il caso specifico di casa nostra, di entrare in una casa di un amico o di un conoscente o di un collega di lavoro che magari ha anche una bella casa però ha il pavimento della cucina vecchio o comunque fuori moda che non ci è piaciuto e ci siamo resi conto di quanto può essere negativo l’impatto con un pavimento non decente in una cucina

E comunque quando decidiamo di ristrutturare o meglio di fare ristrutturare la nostra cucina dobbiamo scegliere con cura il tipo di pavimento da installare, perché magari lo vogliamo sostituire e lo vogliamo diverso rispetto a quello precedente

Per questo motivo la prima fase di cui si occuperanno gli esperti nel settore e quindi l’impresa edile alla quale abbiamo affidato questo lavoro riguarderà rimuovere il vecchio pavimento che può essere per esempio di piastrelle o marmo, e loro avranno tutti gli strumenti adeguati per portare a termine questo lavoro, come per esempio un martello pneumatico che serve a rimuoverlo completamente

Quando decidiamo di sostituire la pavimentazione della cucina ci accorgeremo che avremo tante possibilità a disposizione

Oppure se si tratta di una pavimentazione in legno che devono rimuovere basterà rimuovere le listarelle una a una per fare un altro esempio

E in ogni caso dopo aver rimosso il pavimento è possibile passare all’altra fase che riguarda la preparazione del sottofondo,che è una fase importante perché garantisce la stabilità e la durata del nuovo pavimento che decidiamo di far installare

Infatti questo sottofondo dovrà essere livellato con cura e quando serve renderlo impermeabile e quindi utilizzare magari degli strati di calcestruzzo o malta, così da creare una base solida per il nuovo pavimento che si deciderà appunto di installare

Per quanto riguarda la scelta dello stesso ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze personali, ma se parliamo delle opzioni più comuni parliamo di legno massello, di vinile o di granito o di marmo o di ceramica e ognuno tra questi abbiamo menzionato ai suoi vantaggi e svantaggi e quindi dipende dalle nostre singole esigenze

Ad esempio ci sono persone che opteranno per la pavimentazione in ceramica perché è resistente ,facile da pulire e ci sono vari colori stili

Così come altri opteranno per il marmo e granito che sono durevoli, eleganti ma anche più costosi, oppure per il vinile che è un’opzione economica e facile da installare.