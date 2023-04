La Pro Loco di Aci Trezza e il Teatro Grotta Smeralda, uniti per la cultura

Dopo alcuni anni di inattività, riprende, finalmente a pieno ritmo, l’attività dello storico Teatro “Grotta Smeralda”, con una ristrutturazione completa, grazie al profuso impegno, dedizione e lavoro dei fratelli Corsaro.

Con un nuovo look, un’ampia platea, per organizzare diversi spettacoli ed eventi vari, e con una platea di 300 posti a sedere, tutto è pronto, per il salto di qualità.

Infatti, sarà la Pro Loco di Aci Trezza – Aci Castello, oggi Ente del Terzo Settore, capitanata dal suo Presidente Massimo Pellegrino, a prendersi cura delle iniziative, firmando un Protocollo d’Intesa, con lo stesso Teatro.

La Pro Loco divenuta oramai una vera realtà territoriale per le ottime iniziative organizzate in questi anni, promotrice di attività culturali, rassegne cinematografiche, teatro di prosa e dialettale, musica e danza, seminari e convegni, presentazione di libri, spettacoli e concerti vari.

La nuova struttura del Teatro Grotta Smeralda, si sposa bene per queste iniziative, disponendo anche di un piccolo bar posto all’interno e di un’area che ospita una collezione di antichi reperti e varie strumenti concessi da parte di Orazio Messina, Direttore Artistico del Museo degli “Antichi Mestieri”.

“Il Protocollo d’Intesa firmato tra la Pro Loco Aci Trezza – Aci Castello e il Teatro Grotta Smeralda – afferma il Presidente Pellegrino – è un importante traguardo, per tutta la popolazione del nostro territorio. Sarà il sito per eccellenza per la realizzazione di iniziative ed attività teatrali, culturali, musicali che serviranno per la valorizzazione istituzionale della Riviera dei Ciclopi.”

“Siamo contenti di ripartire e riaprire un teatro storico, totalmente ammodernato” – spiega Domenico Corsaro – “finalmente siamo pronti a offrire agli amanti della cultura uno spazio ideale sia per chi fa musica che per chi fa teatro, ora speriamo solo che i nostri concittadini castellesi e non solo, abbiano voglia di riprendersi tempo per la cultura. A breve – conclude Corsaro – in sinergia e la compartecipazione con la Pro Loco, siamo già al lavoro, per programmare sin da subito, una serie di iniziative culturali.”