Nizza Monferrato. Morti in un incidente un ventenne di Asti e tre macedoni trentenni

Tragedia della strada a Pasqua in Piemonte. In un drammatico incidente lungo la strada provinciale 456 a Nizza Monferrato (Asti) hanno perso la vita quattro persone. Si è trattato di in uno scontro tra due auto avvenuto domenica poco dopo le 22.

L’impatto è avvenuto lungo la strada del Turchino che collega la Liguria al Monferrato, nel tratto dove prende il nome di strada Ponteverde. A lavoro due squadre dei vigili del fuoco, da Asti e da Nizza Monferrato, e la Polizia stradale, che ha eseguito i rilievi di legge. Le vittime sono un giovane di 23 anni di Asti (da solo a bordo della sua auto) e tre trentenni di nazionalità macedone, residenti in zona.