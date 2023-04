Eternit da smaltire – per sicurezza e necessità

Parlare di Eternit da smaltire significa parlare di questo materiale tristemente famoso come vedremo che è un mix di amianto e cemento che veniva usato in molte situazioni tra gli anni sessanta e Settanta in particolare per costruire edifici di vario genere ma anche costruire tetti tubi o manufatti e tra l’altro non parlavamo solo di edifici privati e quindi una persona che voleva farsi costruire un appartamento, ma parlavamo anche della costruzione di edifici pubblici anche abbastanza importanti come può essere una scuola o un ospedale o un qualsiasi ufficio. In quegli anni c’era un certo entusiasmo nel mondo delle imprese di vari settori per questo materiale che veniva ritenuto flessibile e versatile da una parte ed economico dall’altra però purtroppo poi le cose sono cambiate in negativo.

Nel senso che nel tempo si è iniziato a comprendere che è un materiale molto dannoso per la salute soprattutto per quanto riguarda le fibre invisibili che le persone, soprattutto i lavoratori edili per esempio, respiravano inconsapevolmente e queste provocano malattie gravissime anche tumore ai polmoni e malattie spesso letali. Diciamo che da quel punto in poi sono venuto fuori molte polemiche e molte battaglie e molte inchieste giornalistiche, finché poi non si è arrivati nel 1992 al completo bando dell’amianto e quindi anche l’eternit per legge e da quel momento non ci sono più costruiti degli edifici con questo materiale, però sono rimasti quelli che erano già stati costruiti.

E quindi la stessa legge tra le altre cose ha previsto un piano di bonifica, smaltimento e rimozione di questo amianto dai vari edifici. Infatti la stessa legge diceva che se una persona ha il sospetto che nel suo edificio di proprietà cioè dell’amianto deve intanto avvertire la sua ASL di riferimento per far partire tutto un processo burocratico e poi deve allertare le imprese specializzate nel settore che si occuperanno di organizzare un intervento appunto di bonifica. rimozione e smaltimento amianto in piena sicurezza che riconoscono le regole e hanno tutti i protocolli per portare a termine tutto ciò

Dobbiamo affidarci ad un’impresa che si occupa di smaltire l’Eternit che abbia una certa esperienza nel settore. Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte dobbiamo trovare un’impresa che si occupa di smaltire l’Eternit che abbia una certa esperienza nel settore e per questo possiamo intanto andare a guardare le varie recensioni su internet sulla singola impresa per capire gli altri clienti che cosa ne pensi. Certo è che le recensioni non devono essere viste come la Bibbia però una qualche indicazione la possono dare.

Indicazioni che poi andranno verificate da noi di persona semplicemente facendo una prima scrematura e mettendo da parte quelle imprese che hanno dei costi più alti del nostro budget e con le altre organizzare dei sopralluoghi. Sopralluoghi che servono a loro per verificare la presenza di questo amianto e servono poi a noi perché ci rilasceranno un preventivo e quando ne avremo tanti sul tavolo sceglieremo quello che ci sembra più conveniente.