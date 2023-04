Disinfestazione zanzare tigre in casa – per evitare fastidi e pericoli

Quando parliamo di un intervento di disinfestazione zanzare tigre in casa dobbiamo dire che queste zanzare ormai sono abbastanza conosciute perché rappresentano un problema in varie parti del mondo semplicemente perché possono portare dei problemi e non solo per un discorso estetico e di prurito quanto per capirci magari mentre siamo in pizzeria che ci danno fastidio o mentre siamo in casa in giardino possono essere dei veicoli di problemi di salute e di diffusione di malattie pesanti come la febbre gialla o la febbre del Nilo occidentale o la dengue soprattutto In alcune zone del mondo naturalmente e parliamo dei paesi subsahariani e comunque dei Paesi più umidi e più caldi

Quindi adesso che ci troviamo in una fase primaverile se riusciamo a intervenire in anticipo soprattutto se sappiamo che viviamo in delle zone che sono più sensibili da questo punto di vista e quindi parliamo anche in questo caso di zone umide e afose o zone dove ci sono delle acque stagnanti e dove queste zanzare rischiano di proliferare basterà contattare un’impresa in questo settore e magari se abbiamo una di riferimento molto meglio per organizzare il tutto

Un intervento di disinfestazione che riguarda le zanzare tigre prevede varie operazioni che riguardano intanto degli interventi per prevenire e poi per allontanarle quando serve

Per quanto riguarda gli interventi di prevenzione per esempio si prevede che all’esterno della casa nelle zone coinvolte bisogna eliminare qualsiasi zona in cui le zanzare possono riprodursi e proliferare e quindi il bidone dell’immondizia o contenitori di acqua stagnante o fioriere, e in questo modo si elimina la possibilità di queste uova e larve che magari sono presenti e che si diffonderebbero a macchia d’olio

A quel punto dopo gli interventi preventivi si dovrebbe passare alla disinfestazione vera e propria con dei prodotti chimici a basso impatto ambientale che servono ad allontanare queste zanzare se sono presenti in casa, e la stessa poi può essere seguita in varie modalità a seconda della situazione specifica e quindi della gravità della situazione per esempio se ci sono dei focolai di diffusione della zanzara

I professionisti che si occupano disinfestazione zanzare sanno sempre come intervenire in base alla situazione che hanno davanti

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte questi professionisti nel settore sanno sempre come intervenire per esempio nella scelta dei prodotti in base alla situazione che si trovano davanti durante il sopralluogo che sempre è un momento molto importante

Di sicuro effettuare un intervento disinfestazione per queste zanzariere di tigre è utile per proteggere la nostra salute e di chi vive con noi e anche compresi i bambini e animali domestici potrebbero essere più sensibili a questo tipo di problematica

D’altra parte ormai queste zanzare tigre che sono originarie dell’Asia sono diffuse in varie parti del mondo e fanno parte della famiglia delle zanzare aedes albopictus che ormai tutti dovremmo conoscere

Per quanto riguarda il costo dell’intervento di disinfestazione quando vengono a fare il sopralluogo alla fine possiamo farci fare un preventivo molto dettagliato con tutte le voci di spesa