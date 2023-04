Berlusconi lotta come un leone: ce la farò anche questa volta

Il Cavaliere ha combattuto mille battaglie. E ad 86 anni lotta come un leone. “E’ dura ma ce la farò anche questa volta”. E’ quanto ha dichiarato Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, durante una telefonata, come riportato venerdì mattina da Il Giornale. “Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su” ha aggiunto al direttore Augusto Minzolini, nel corso di una telefonata il cui contenuto è stato pubblicato oggi dal giornale.