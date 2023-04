Statistiche per Benfica – Inter e Napoli – Milan: ecco le favorite per le semifinali di Champions 2023

Ecco la fase più delicata della competizione, quella che divide le 8 squadre più forti d’Europa dalle 4 candidate alla finale, mentre le quote calcio per la vincente di Champions League 2023 favoriscono il Napoli e il Manchester City, anche Inter e Milan partecipano al terzultimo valzer.

Da non sottovalutare sono soprattutto Real e Benfica, che non restano nell’ombra, anzi, i portoghesi stanno dimostrando statistiche da capogiro, soprattutto sotto porta. Ma procediamo con ordine, perché anche il Bayern ha sicuramente ancora tante magie da mostrare nel torneo.

Benfica – Inter: portoghesi favoriti contro la maledizione di Guttmann

Negli anni Sessanta dello scorso secolo, il Benfica allenato da Guttmann vinse due Coppe dei Campioni per due anni consecutivi, ma successivamente, a causa del mancato riconoscimento dei suoi successi dalla società, lanciò una terribile maledizione, ossia che il Benfica non avrebbe mai più vinto alcuna Champions per i prossimi 100 anni.

Le quote Benfica – Inter danno i portoghesi favoriti, pronti a combattere persino contro la maledizione, soprattutto se i Nerazzurri metteranno in campo una performance sottotono, come quelle degli ultimi match. Il simbolo 1 è quotato a 2, in caso di flop Nerazzurro, il risultato esatto potrebbe tranquillamente scivolare sul 3 – 0 quotato a 18, con gol dell’ex Joao Mario, che sta facendo molto bene in questa competizione.

Il Napoli vuole vendicarsi del Diavolo

Lo 0 – 4 al Maradona ha sicuramente messo in discussione il dominio assoluto del Napoli non solo in campionato, ma anche in Champions, tuttavia, quello dei Partenopei resta ancora il reparto offensivo migliore: 25 reti in 8 gare.

Prendendo la questione sotto un altro punto di vista, l’analisi potrebbe tranquillamente rivelare che quella di Spalletti sia soltanto pretattica, un modo per ingannare l’avversario, tranquillizzarlo e giocare la partita della vita in Champions. Ai bookmakers però, servono le statistiche, i numeri indicano che gli Azzurri restano, sì, i favoriti, ma di poco, con il 2 quotato a 2.6 contro il simbolo 1 dei Diavoli padroni di casa quotato a 2.7.

Le altre due semifinaliste

Difficile capire chi la spunterà fra Bayern Monaco e Manchester United, perché queste due squadre sono quotate rispettivamente 4.5 e 3.25 per la vittoria della Champions. Una gara ad altissimi livelli, con Haaland pronto a bucare la porta dei bavaresi, per consacrarsi fra i migliori bomber al mondo e dominare la classifica marcatori.

Questa è una partita da X + Over, in bilico fra il 2 – 2 quotato a 12 e il 3 – 3 quotato a 25, tra spettacolo e valanghe di reti, per una gara che rappresenta la vera finale di questo torneo.

Real Madrid – Chelsea è un’altra storia, un match in cui tutto potrebbe accadere ma poi alla fine vince Ancelotti, infatti, il simbolo 1 dei padroni di casa iberici, è quotato a 1.7. Da non sottovalutare il Chelsea, che ha dimostrato di poter lottare fino alla fine in questa competizione, già nelle scorse gare.