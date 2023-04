Scarpe di tendenza Primavera/Estate 2023: quali scegliere?

È il momento di fare spazio nella nostra scarpiera per le scarpe di tendenza della Primavera/Estate 2023, e non solo. Basta dare un’occhiata agli ultimi trend del momento per renderci conto che possiamo finalmente fare acquisti rinnovando un po’ il nostro stile. Scegliendo, magari, di riporre finalmente via le scarpe che non usiamo più.

Trend e passerelle: le scarpe di moda per la Primavera/Estate 2023

Per comprendere le tendenze della moda, che cambiano ovviamente in base agli anni e alle stagioni, possiamo semplicemente seguire le passerelle o sfogliare le riviste. Vogliamo però dare dei consigli sulle scarpe in voga: un accessorio irrinunciabile, che completa ogni look, rendendolo formale, casual o chic.

Abbiamo assistito al ritorno delle scarpe donna basse, come le ballerine, ma abbiamo anche visto le scarpe platform, perché la moda offre sempre un’alternativa tra scarpe alte e scarpe basse. Di certo, lo stile platform non è adatto alla vita di tutti i giorni, ma è comunque una scarpa a dir poco glamour.

Ritornando alle scarpe basse, invece, oltre alle ballerine – sì, sono tornate di moda, per la gioia delle donne – abbiamo visto anche una selezione di infradito interessanti sulle passerelle. Un modello semplice, da sempre associato alla comodità, che è stato rinnovato da alcune delle principali maison.

Scarpe alte: quali sono i modelli irrinunciabili?

Indubbiamente, per la Primavera/Estate del 2023, possiamo scegliere tra vari modelli. Parlando di scarpe alte, lo sappiamo bene, la comodità in questo caso non è proprio la caratteristica principale.

Prendiamo però come esempio le maxi zeppe: il plateau ispirato agli anni ’70 è di certo più sopportabile del tacco a spillo.

Per chi non ha intenzione di rinunciare all’altezza, ci sono anche sandali con tacco quadrato o sabot, e il classico stivaletto, sempre in tendenza. Molto trendy, invece, i cristalli sulle scarpe, che possiamo ritrovare un po’ in quasi tutti i modelli, soprattutto da sera, per illuminare ogni outfit.

Il classico sandalo con zeppa, ormai indossato dalle principali influencer sui social, è un tocco irrinunciabile, soprattutto nella versione in PVC, che è stato ispirato dalle icone fashion del 2000. Il sandalo-infradito, infine, in particolare nella versione fluo è di certo la scarpa protagonista dell’estate del 2023.

Scarpe basse: gli evergreen e i modelli particolari

Invece, per le scarpe basse da donna, possiamo davvero sbizzarrirci con modelli trendy, comodi ma anche colorati, perfetti da sfoggiare in primavera e in estate. Oltre alle classiche sneakers, che ormai sono state rivisitate tra colorazioni e materiali, troviamo gli stivali bassi, le ballerine allacciate alla caviglia e i sandali a granchio.

Menzione d’onore proprio per i sandali a granchio: modello inizialmente ideato per la vita da spiaggia, ormai è un cult dello street style, realizzato non solo in plastica, ma anche in pelle.

Molto carino è anche il sandalo con tacco basso e cinturino: una calzatura che potremmo definire quasi minimalista, soprattutto nei colori bianco e nero. Impeccabile da abbinare a un look sobrio ed elegante al contempo.

In ultimo, le scarpe metallizzate da donna sono un must sia nella versione alta che bassa: certo, non si indossano tutti i giorni, ma rendono glamour e rock qualsiasi outfit da sera.