Buffet per le colazioni, come allestirlo nel modo migliore

Chi opera nel settore dell’ospitalità sa che la colazione è un aspetto cruciale per il successo di ogni albergo. Per rendere felici i propri clienti, è necessario realizzare un allestimento per buffet efficace e ben organizzato. Ordinare intelligentemente gli spazi a disposizione, scegliere con cura i prodotti da offrire e studiare strategicamente come posizionarli sono fattori di successo che contribuiscono a fare iniziare bene la giornata ai propri ospiti.

I tipi di allestimenti per buffet

Le strutture ricettive che offrono tra i servizi la colazione a buffet riscuotono un grande successo tra i clienti, grazie alla possibilità di consumare una colazione abbondante e di avere a disposizione un’ampia scelta di prodotti. Dal punto di vista degli albergatori, quindi, optare per le colazioni a buffet è una scelta intelligente, che può garantire la massima soddisfazione ai propri ospiti.

Allestire un buffet che possa soddisfare le aspettative di tutti gli ospiti, tuttavia, non è semplice: alcuni alberghi potrebbero disporre di poco spazio da adibire alla sala colazioni, mentre per altri può risultare difficile disporre i prodotti gastronomici in modo ordinato.

Per un allestimento di successo, è necessario scegliere come esporre il buffet in base allo spazio a disposizione:

esposizione centrale : se si ha a disposizione uno spazio grande, posizionare il buffet al centro della sala rappresenta una soluzione elegante e comoda, perchè i clienti possono fare il giro intorno ad esso per prendere da mangiare e tornare velocemente al proprio tavolo. L’esposizione centrale, però, non è adatta a sale piccole;

: se si ha a disposizione uno spazio grande, posizionare il buffet al centro della sala rappresenta una soluzione elegante e comoda, perchè i clienti possono fare il giro intorno ad esso per prendere da mangiare e tornare velocemente al proprio tavolo. L’esposizione centrale, però, non è adatta a sale piccole; esposizione murale: si tratta della disposizione per buffet più classica, in cui i prodotti vengono posti su un ripiano addossato che segue il perimetro del muro. In questo caso, bisogna sempre accertarsi che gli ospiti abbiano libertà di movimento, seguendo alcune accortezze come non appoggiare troppi prodotti sugli angoli.

L’organizzazione dello spazio è uno degli aspetti più complicati da gestire per quanto riguarda le colazioni a buffet, ma per la soddisfazione degli ospiti è anche importante essere dotati di attrezzature adeguate, moderne e semplici da utilizzare. Le soluzioni di allestimento per buffet Yegam, ad esempio, sono disponibili in vari stili e garantiscono la massima praticità di utilizzo.

La disposizione dei prodotti

Per offrire una colazione a buffet di successo, due fattori importanti sono la varietà dei prodotti offerti e la loro disposizione. In primo luogo, per accontentare le preferenze di tutti, è bene proporre una varia scelta: infatti, c’è chi preferisce gustare cappuccino e brioches, chi vuole iniziare la giornata con un’abbondante english breakfast o chi predilige un mix tra dolce e salato.

Le categorie di prodotti per la colazione che non possono mancare in una colazione a buffet sono:

salumi e formaggi ;

; salato caldo : bacon, salsicce, wurstel ecc.;

: bacon, salsicce, wurstel ecc.; uova;

pane e focacce;

dolci : cornetti, brioches, muffin, fette di torta ecc.;

: cornetti, brioches, muffin, fette di torta ecc.; frutta;

bevande calde;

succhi;

cereali;

yogurt.

Una volta scelti i prodotti da offrire, la loro organizzazione sul ripiano è da allestire con attenzione. Tenendo sempre a mente le esigenze degli ospiti, è possibile disporre i prodotti seguendo diversi criteri: un’idea vincente, ad esempio, può essere creare una sezione per la colazione salata e una per quella dolce. Un’altra disposizione molto diffusa, invece, prevede di dividere i prodotti in base alla provenienza geografica, per facilitare la scelta dei clienti che prediligono pietanze a km zero.

Per facilitare e velocizzare il processo decisionale dell’ospite, inoltre, si consiglia di applicare delle etichette esplicative che consentano di individuare chiaramente il prodotto che si ha di fronte. Le bevande, sia calde che fredde, sono molto consumate: per questo motivo, è importante prestare attenzione al luogo in cui vengono posti gli erogatori di caffè, acqua e succhi, in modo da non creare ingorghi e lunghe file.

Garantire un’ampia scelta di prodotti dolci e salati di qualità organizzando con precisione gli spazi a disposizione rende la colazione dei clienti comoda e piacevole, aumentando la loro soddisfazione e, di conseguenza, le possibilità che ritornino.