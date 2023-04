Vinitaly. Locanda del Terzo Settore – Centimetro Zero regala alla premier Giorgia Meloni una sedia

I ragazzi della Locanda del Terzo Settore – Centimetro Zero regalano alla premier Giorgia Meloni una sedia bianca da loro costruita e decorata. «La bellezza del mondo è data non solo dalla unità nella varietà ma anche dalla varietà nell’unità» è il messaggio impresso sull’opera consegnata direttamente nelle mani del presidente del Consiglio a Verona, durante il Vinitaly. «Sono molto felice. Ci tenevo molto. Verrò presto a trovarvi», ha detto Giorgia Meloni ai ragazzi. In passato sedie simili erano già state donate a Papa Francesco, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al ct della Nazionale di calcio, Roberto Mancini.

Locanda del Terzo Settore – Centimetro Zero è protagonista al Vinitaly in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale 21, coordinato da Simona Marconi. E quest’anno c’è di nuovo la partecipazione della prestigiosa realtà picena all’interno della collettiva Regione Marche nello storico Padiglione n. 7. Sarà una grande opportunità: dal 2019 Centimetro Zero produce il proprio vino dai vigneti nelle colline di Offida (Ap). Le produzioni sono “Soqquadro rosso”, “Soqquadro Bianco”, “Centimetro Zero Spumante”, “Vino da favola Rosé”.

Il progetto Locanda del Terzo Settore – Centimetro Zero, nato nel 2014 da un’idea di Roberta D’Emidio e Emidio Mandozzi e realizzato insieme alla Fondazione Carisap, ha la sua dimora in un casolare della Vallata del Tronto, nel comune di Spinetoli (Ap). Si tratta di un ristorante in cui il cibo arriva dal proprio orto e da una filiera di aziende rigorosamente selezionate. Ma non è solo questo.

Il locale è infatti gestito da ragazzi con disabilità intellettive che rendono il luogo unico e speciale. Centimetro Zero intende sviluppare un percorso attivo, dinamico, di crescita personale e integrazione sociale per 20 giovani, di età compresa tra i 20 e 40 anni, attraverso la valorizzazione delle loro competenze e abilità. Qui la diversità fa la differenza in termini di creatività e innovazione: da nove anni i ragazzi si misurano con le tante sfide quotidiane. E affiancati da un tutor sono loro i veri gestori del ristorante.

In occasione della vetrina di Vinitaly, Locanda Centimetro Zero è presente a Verona con i ragazzi, formati dall’enologo Roberto Cipresso, dopo aver seguito tutta la fase di potatura, raccolta, vendemmia e vinificazione.