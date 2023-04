Coop saluta Roma, al suo posto Magazzini Gabrielli

Grandi manovre nella Distribuzione alimentare a Roma. Coop saluta la Capitale. Il marchio toscano, in passivo a Roma, lascia l’Urbe ed i suoi 54 supermercati cedendo le attività al gruppo Magazzini Gabrielli, holding specializzata nella grande distribuzione che appartiene alla famiglia Gabrielli di Ascoli Piceno. Il gruppo è titolare di due brand Oasi e Tigre. I 54 supermercati della Coop passeranno a quest’ultimo brand. La decisione di vendere da parte di Coop arriva dopo le perdite per oltre 21 milioni registrate nel 2021 a fronte di un fatturato annuale di quasi 181 milioni.

Preoccupazione per la sorte di almeno 800 dipendenti. I lavoratori dei 54 supermercati non hanno garanzie di conservare il posto di lavoro né di mantenere le medesime condizioni contrattuali in materia di malattie, orari di lavoro e retribuzione. Minori tutele per i lavoratori dei piccoli supermercati sotto i 15 dipendenti che potrebbero passare nelle mani degli imprenditori che aderiranno al brand Tigre mantenendo la proprietà e la gestione dei punti vendita.

Le sigle sindacali sono preoccupate anche perché a dare la conferma del passaggio di proprietà è la società Distribuzione Roma, consociata Unicoop Tirreno. È la stessa cooperativa che nel 2022 ha chiuso almeno 9 punti vendita e un centro di distribuzione tra Latina, Fondi e Frosinone, lasciando a casa almeno mille lavoratori.

“Siamo molto preoccupati – denuncia la segretaria regionale di Uiltucs Roberta Valenti – perché questi lavoratori passano da una cooperativa a base sociale a un gruppo privato che poi cede a degli imprenditori: un doppio salto mortale in cui la continuità occupazionale, pur promessa, rischia di essere subordinata all’accettazione di condizioni meno garantite”. I supermercati del marchio Coop presenti sinora a Roma e provincia erano di proprietà proprio della Distribuzione Roma, emanazione diretta di Unicoop Tirreno che in tutto il centro Italia manterrà la proprietà solo di 7 punti vendita. Sinora i sindacati hanno ricevuto da Distribuzione Roma solo un documento che conferma l’avvio della procedura di cessione dei punti vendita ma al momento non c’è un piano aziendale specifico sul futuro finanziario dei supermercati.