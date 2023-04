Spiaggia di Riccione (Rimini) off limits per i fumatori. Infatti il Comune ha introdotto – per la prima volta nella sua storia – un’ordinanza balneare che comporta il divieto di fumo in spiaggia. La normativa è entrata in vigore già da ieri. Il sindaco Daniela Angelini spiega che “sotto gli ombrelloni ci sono i posacenere, ma chi passeggia sulla battigia a volte getta le cicche delle sigarette in acqua. Analoga iniziativa comunale già da alcuni anni vige nella confinante Rimini.